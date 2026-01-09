EC Red Bull Salzburg feiert in der 38. Runde der win2day ICE Hockey League einen 5:1-Heimerfolg gegen Ljubljana.

Salzburg erwischt einen Traumstart und geht bereits in der 4. Minute durch Michael Raffl früh in Führung.

Doch Ljubljana zeigt sich unbeeindruckt und kommt noch im ersten Drittel durch Masic zum Ausgleich (16.).

Salzburg findet die entscheidenden Lücken

Im zweiten Drittel präsentieren sich beide Teams defensiv stabil. Dennoch findet Salzburg die entscheidenden Lücken: St. Denis bringt die Bullen nach einem gelungenen Spielzug erneut in Führung (24.), ehe Mario Huber kurz vor der zweiten Pause einen Penalty souverän verwertet und auf 3:1 stellt (40.).

Coe und Corcoran treffen schließlich in der 47. und 48. Minute zur Vorentscheidung der Salzburger und stellen auf 5:1.

Innsbruck kassiert eine bittere Auswärtspleite

Der HC Innsbruck muss sich hingegen mit 2:4 in Fehervar geschlagen geben.

Kuralt (32.) und Messner (57.) bringen die Ungarn jeweils in Führung, doch die Haie schlagen zurück und sorgen durch Coatta (38.) sowie Benker (59.) für zwei Ausgleichstreffer.

Letztlich dürfen aber dennoch die Ungarn dank Kulmala (59.) und Erdely (60.) über den 4:2-Endstand jubeln.