99ers feiern einen Overtime-Sieg über den HC Bozen

Die Graz99ers bezwingen den HC Bozen in der 38. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem 3:2-Overtimeerfolg.

Dabei erarbeiten sich die 99ers im ersten Abschnitt ein Chancenplus. Nick Bailen sorgt in Überzahl nach einem Samuelsson-Beinstellen für die verdiente 1:0-Pausenführung (17./PP1). Nur 73 Sekunden nach Wiederbeginn erhöht zudem Chris Collins zum 2:0 für die 99ers.

Allerdings findet der HCB im Mitteldrittel nach einem Doppelschlag zurück in die Partie. Dustin Gazley (32.) und Shane Gersich (35.) sorgen wieder für ausgeglichene Verhältnisse.

99ers dürfen dank Currie in der Overtime jubeln

Daraufhin erspielen sich die Grazer im Laufe des dritten Abschnitts zwei späte Powerplays, die aber ungenützt bleiben. Letztlich dürfen sich die Steirer aber über einen Overtime-Sieg freuen. Josh Currie netzt zum 3:2-Heimsieg ein (62./GWG).

Damit kehren die 99ers nach der Pleite gegen Fehervar im Kampf um die Tabellenspitze wieder auf die Siegerstraße zurück. Bozen kassiert hingegen nach der Salzburg-Pleite die zweite Niederlage in Folge, bleibt aber weiterhin klar in den Top-6.

Pioneers scheitern nach einem Comeback knapp an Budapest

Die Pioneers Vorarlberg müssen sich indes mit 4:5 in Budapest geschlagen geben.

Dabei bringt Gordie Green die Ungarn früh in Führung (5.). Unmittelbar danach sorgt Luca Erne aber für den 1:1-Ausgleich zugunsten der Vorarlberger (6.). Allerdings erarbeitet sich FTC durch Jesper Lindgren (7.), Joose Antonen (9.), Tyler Coulter (13.) und Luke Green (15.) eine scheinbar komfortable 5:1-Führung.

Die Vorarlberger stecken aber nicht auf. Cole Gallant (25.) und Matthias Böhm (40.) führen die Feldkircher im Mittelabschnitt wieder zurück in die Partie. Zudem trifft Roberts Bukarts zum 4:5-Anschlusstreffer (48.). Allerdings verpassen die Vorarlberger den Ausgleich in der Schlussphase knapp.

Budapest springt daher wieder in die Top-10. Die Pioneers müssen sich hingegen nach zwei Ligasiegen am Stück geschlagen geben.