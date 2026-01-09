Effizienter KAC feiert einen knappen Derby-Sieg in Villach

Der KAC setzt sich im 363. Kärntner Derby in der 38. Runde der win2day ICE Hockey League beim VSV mit einem 3:2-Auswärtserfolg durch.

Dabei gestalten die Villacher den Schlagabtausch gegen den direkten Lokalrivalen vor heimischer Kulisse von Beginn an offen. Nach einem torlosen ersten Abschnitt sorgt Adam Helewka auch für die 1:0-Führung der Heimischen (24.).

Fortan bleibt das Kärntner Derby äußerst interessant. Eine Strong-Strafe nach einer Behinderung mit einer 2+2-Strafzeit (40.) bringt den KAC wieder zurück in die Partie. Auch Helewka kassiert nach einem Beinstellen eine Strafe.

KAC dreht die Partie zur 2:1-Führung

Dies nutzt der KAC aus. Simeon Schwinger trifft in doppelter Überzahl zum 1:1-Ausgleich (44./PP2). Zudem netzt Simeon Schwinger vor den Schlussminuten zur 2:1-Führung ein und dreht damit die Partie zugunsten der Klagenfurter (53.).

Eine Maier-Disziplinarstrafe ermöglicht dem VSV aber den späten Ausgleich. Philipp Lindner trifft zum 2:2 (57./PP1) und zur scheinbaren Overtime. Doch der KAC darf letztlich doch über den vollen Erfolg jubeln.

Mursak lässt den KAC spät im Derby jubeln

Denn Jan Mursak schießt die Klagenfurter in der vorletzten Minuten zum 3:2-Auswärtssieg.

Damit feiert der KAC an der Tabellenspitze den dritten Sieg in Folge. Die Villacher fallen hingegen trotz einer starken Leistung auf den elften Tabellenrang zurück.