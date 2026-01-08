Eishockey an der Skisprungschanze? Outdoor-Event geplant

Eishockey-Österreich könnte sich bald über ein Outdoor-Event freuen!

Darüber berichtet die "Krone". Demnach soll es Planungen für eine Veranstaltung im kommenden Jahr geben, diese soll im Auslauf der Skisprunganlange in Bischofshofen stattfinden.

Alexander Gruber, Präsident der win2day ICE Hockey League, bestätigte die Pläne gegenüber dem Medium: "Aktuell prüfen wir gemeinsam mit dem Skiklub Bischofshofen die Möglichkeit eines besonderen Events im Jänner 2027."

Die Detailabstimmungen seien jedoch erst am Anfang, eine endgültige Entscheidung gebe es noch nicht.

Diese Spiele könnte es geben

Die "Krone" schreibt von bis zu vier Spielen, die beim geplanten Event über die Bühne gehen sollen: Es soll sich um das Kärntner Derby zwischen KAC und VSV, ein Spiel zwischen Red Bull Salzburg und den Black Wings Linz, ein Frauen-Spiel sowie das Zweitliga-Duell zwischen den Zeller Eisbären und Kitzbühel handeln.

Bis zu 12.000 Zuschauer sollen Platz finden, auch der ORF soll von der Idee angetan sein.