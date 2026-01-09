Wie ein Capitals-Youngster für Sprechchöre sorgt

"Felix Koschek, Felix Koschek", hallt es von der Westtribüne der Vienna Capitals.

Von den Sprechchören des Fanklubs "Icefire" wirkt der 20-Jährige etwas peinlich berührt, ein Teamkollege muss ihm einen Schubser geben, damit Koschek die Jubelwelle vor den Fans anstimmt.

"Es ist schon cool", gibt das Wiener Eigengewächs auf LAOLA1-Nachfrage zu, "aber ich bin nicht der Typ, der so viele Emotionen zeigt."

Ein Premierentor ohne große Emotionen

Wohl auch deshalb fiel der Torjubel nach seinem 1:0 gegen den VSV eher verhalten aus.

Es kann aber auch der Tatsache geschuldet sein, dass der Flügelstürmer überrascht war, von der Villacher Defensive vor dem Tor völlig alleine gelassen worden zu sein. "Ich war schon ein wenig verwundert, dass ich so viel Zeit hatte", sagt Koschek.

Er hatte von Torhüter Rene Swette noch einen "Poke-Check" erwartet. Also den Versuch, dass ihm mit dem Schläger der Puck noch von der Schaufel weggeschlagen wird. "Aber ich hatte alle Zeit der Welt", meint der 20-Jährige ungläubig.

Das Tor ab 00:24 Minuten im Video:

