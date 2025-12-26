NEWS

ICE Hockey League heute: Konferenz u.a. mit Graz99ers - BW Linz

Spannung pur am Stefanitag in der win2day ICE Hockey League! Neben dem Duell zwischen Graz und Linz gastieren die Vienna Capitals in Fehervar. Ljubljana ist zudem in Bozen zu Gast. LIVE-Infos:

ICE Hockey League heute: Konferenz u.a. mit Graz99ers - BW Linz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Volles Programm bringt der Stefanitag in der win2day ICE Hockey League!

Die fünf Partien fassende Konferenz der 32. Runde eröffnet das Duell zwischen den Graz99ers und den Black Wings Linz um 17:30 Uhr, gemeinsam mit dem Gastspiel der Vienna Capitals bei Fehervar AV19 und jenem des HC Pustertal beim HC Innsbruck.

Ab 18 Uhr gastiert Red Bull Salzburg auswärts bei den Pioneers Vorarlberg, den Abschluss des Tages macht das Duell zwischen dem HC Bozen und Olimpija Ljubljana um 19:45 Uhr.

Alle Partien der Konferenz im LIVE-Ticker:

Graz99ers - Black Wings Linz (ab 17:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Fehervar AV19 - Vienna Capitals (ab 17:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

HC Innsbruck - HC Pustertal (ab 17:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Pioneers Vorarlberg - Red Bull Salzburg (ab 18 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

HCB Südtirol - Olimpija Ljubljana (ab 19:45 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

