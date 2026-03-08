Im dritten Duell zwischen den Vienna Capitals und Fehérvár AV19 geht es um alles: Beide Teams kämpfen im Entscheidungsspiel um den Einzug in die Playoffs der win2day ICE Hockey League (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Nach einem 5:1-Erfolg im ersten Aufeinandertreffen mussten sich die Capitals im zweiten Spiel dem Team aus Ungarn mit 3:7 geschlagen geben.