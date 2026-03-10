-
Heute 19:15 Uhr
NEWS
ICE-Playoffs heute: Konferenz mit Graz99ers - VSV
Die Viertelfinal-Duelle der win2day ICE Hockey League stehen an. Neben den Grazern starten auch der KAC, Salzburg und Bozen in die Playoffs. LIVE:
Nach den Pre-Playoffs ist vor dem Viertelfinale in der win2day ICE Hockey League.
Grunddurchgangs-Sieger Graz99ers empfängt im ersten Viertelfinale den VSV. Fehervar gastiert beim KAC, Salzburg bekommt es mit Pustertal zu tun und Bozen trifft auf Ljubljana.
Graz99ers - VSV (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
KAC - Fehervar AV19 (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
EC Red Bull Salzburg - HC Pustertal (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
HC Bozen - Olimpija Ljubljana (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)