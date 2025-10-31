NEWS

Vergleich geplatzt: ÖEHV und Kurier gehen wieder vor Gericht

Beide Parteien hatten sich am 10. Oktober vor Gericht auf eine Beilegung der vom ÖEHV erhobenen Klage geeinigt, sofern es zu einer gemeinsamen Presserklärung kommen würde. Drei Wochen später steht fest: Es wird neu verhandelt.

Vergleich geplatzt: ÖEHV und Kurier gehen wieder vor Gericht Foto: © GEPA
Maximilian Girschele
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die im Frühjahr 2025 eingebrachte Klage vom Österreichischen Eishockey-Verband gegen die Tageszeitung "Kurier" und einen Sportjournalisten geht wieder vor Gericht.

Der am 10. Oktober am Wiener Handelsgericht erzielte Vergleich zwischen beiden Parteien war mit dem Ablauf der dreiwöchigen Widerrufsfrist gegenstandslos geworden.

Der vereinbarte Deal sah eine gemeinsame Presseerklärung sowie eine anteilige Übernahme der Anwaltskosten des "Kurier" seitens des ÖEHV in Höhe von 1.500 Euro vor.

Kein gemeinsamer Nenner gefunden

Da beide Seiten bei der Erstellung der Erklärung jedoch auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen sind, wird die Causa nun wieder vor Gericht verhandelt.

Der ÖEHV hatte im Frühjahr 2025 aufgrund von "teils unrichtigen und teils irreführend unvollständigen Tatsachenbehauptungen" in einem im "Kurier" veröffentlichten Artikel, in dem die finanziellen Probleme des Verbands behandelt wurden, Klage eingereicht.

Vonseiten des Verbands heißt es, dass man "maximales Commitment" gezeigt habe und dem bevorstehenden Gerichtsverfahren "gelassen entgegen" sehe. So wie übrigens auch der "Kurier".

Ranking: Österreichs beste Eishockey-Cracks aller Zeiten

#15 - Gerhard Unterluggauer
#15 - Gerhard Unterluggauer

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
6
Nach Doppelpack: Kasper erhält Extralob von Coach McLellan

Nach Doppelpack: Kasper erhält Extralob von Coach McLellan

NHL
3
ICE heute: Konferenz u.a. mit FTC Budapest - Graz99ers

ICE heute: Konferenz u.a. mit FTC Budapest - Graz99ers

ICE Hockey League
Kasper-Doppelpack! Red Wings biegen Kings nach Shootout

Kasper-Doppelpack! Red Wings biegen Kings nach Shootout

NHL
7
Verletzung überstanden: Termin für Reinbacher-Comeback steht

Verletzung überstanden: Termin für Reinbacher-Comeback steht

Eishockey
8
Stöger erklärt: Darum zündet Rekordtransfer Gulliksen noch nicht

Stöger erklärt: Darum zündet Rekordtransfer Gulliksen noch nicht

Bundesliga
12
ÖEHV-Frauen fixieren Testspiel-Kracher im Dezember

ÖEHV-Frauen fixieren Testspiel-Kracher im Dezember

Eishockey
Kommentare

Kommentare

Wintersport ÖEHV-Nationalteam Eishockey LAOLA1+ Maximilian Girschele