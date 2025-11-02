Linzer prolongieren die Erfolgsserie auch gegen Budapest

Die Black Wings Linz bezwingen FTC-Budapest in der 17. Runde der win2day ICE Hockey League mit 3:1.

Dabei bringt Aku Kestila die ungarischen Gäste in der Anfangsphase in Führung (9.). Nur zwei Minuten danach trifft BWL-Rou­ti­ni­er Brian Lebler zum 1:1-Ausgleich der Gastgeber (11.).

St-Amant trifft zur Führung der Linzer

Der Schlagabtausch in Linz gestaltet sich fortan mit einigen Torabschlüssen auf beiden Seiten. Shawn St-Amant lässt die heimischen Anhänger allerdings in der Überzahl über die 2:1-Führung jubeln (25./PP).

In der Folge versuchen die Ungarn auf den Ausgleich zu drängen. Graham Knott trifft allerdings für die Linzer in der vorletzten Minute per Empty-Net zum wichtigen Heimsieg (59./EN).

Daher springen die Linzer mit 19 Punkten auf den achten Tabellenplatz vor. Budapest fällt indes aus den Top-10 und liegt bei 18 Zählern nur mehr auf dem elften Platz.

Pioneers schocken den KAC mit einem Penalty-Sieg

Die Pioneers setzten sich indes mit einem 2:1-Penaltysieg gegen den KAC durch.

Zunächst agieren die Vorarlberger vor heimischen Publikum gegen den Rekordmeister sehr ebenbürtig. Oskar Maier scheitert im Mitteldrittel an der Stange (36.). Praktisch im Gegenzug erzielt Matt Fraser den Führungstreffer für die Kärntner (37.).

Die Pioneers stecken aber nicht auf und kommen durch Nathan Burke zum 1:1 (45.). Es folgt eine Overtime, in der ein Powerplay-Treffer von Matt Fraser wegen Torhüterbehinderung zurückgenommen wird (64.).

Casey Dornbach wird schließlich im Penalty-Shootout zum Matchwinner und bringt den Vorarlbergern den zweiten Zähler.

Dennoch bleiben die Pioneers am Tabellenende. Der KAC verpasst indes bei den Anschluss an die Tabellenspitze.