Großer Achtungserfolg! HCI bezwingt Tabellenführer Ljubljana

Der HC Innsbruck bejubelt in der Samstagspartie zum Auftakt der 17. Runde der win2day ICE Hockey League einen 6:5-Overtimeerfolg bei Olimpija Ljubljana.

Dabei können sich die Slowenen im ersten Abschnitt früh im Offensivdrittel festsetzen. Marly Qunice nutzt ein Benker-Halten auch im Powerplay ideal zur Führung der Heimischen aus (11./PP). Fortan haben die "Haie" weiterhin Probleme im Unterzahlspiel.

Dies nutzt erneut Qunce aus und schnürt nach einem Wilkins-Beinstellen den Doppelpack zur 2:0-Pausenführung für den ICE-Tabellenführer (19./PP).

Innsbruck schafft ein furioses Comeback

Die "Haie" kommen allerdings äußerst effizient aus der ersten Drittelpause. Max Coatta sorgt für den Anschlusstreffer (26.). Nur 64 Sekunden danach bringt Matt Wilkins die Tiroler mit dem 2:2 endgültig zurück in die Partie (27.).

Die Innsbrucker lassen weiterhin nicht locker und sorgen sogar für die Wende. Coatta darf über seinen zweiten Torerfolg jubeln und besorgt infolge eines Powerplays die 3:2-Führung (31./PP). Lediglich 48 Sekunden später erhöht Devin Steffler zudem zum 4:2 für Innsbruck (32.).

Kurz vor dem zweiten Kabinengang verkürzt T.J. Brennan zum 3:4-Pausenstand aus Sicht der Gastgeber (39.). Die Tiroler präsentieren sich aber eiskalt und erarbeiten sich dank Sebastian Benker (43.) den nächsten Zwei-Tore-Vorsprung.

Ljubljana verwehrt den Tirolern noch den vollen Erfolg

Der Tabellenführer rettet sich jedoch in die Overtime. Zach Boychuk (54.) und der zweite Torerfolg von T.J. Brennan (56./PP) sorgen für eine Overtime in Slowenien.

In der folgenden Overtime erarbeiten sich die Slowenen eine Drangphase. Allerdings gelingt Benjamin Corbeil nur 11 Sekunden vor Ablauf der Overtime der Goldtreffer (65.).

Damit verkürzen die "Haie" (13 Pkt). den Rückstand zu den Vienna Capitals (10./18 Pkt.) auf fünf Zähler. Trotz der Heimpleite bleibt Ljubljana zumindest vorübergehend an der ICE-Tabellenspitze.