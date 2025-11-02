Graz99ers belohnen sich mit einem Penalty-Sieg in Bozen

Die Graz99ers bejubeln zum Abschluss der 17. Runde der win2day ICE Hockey League einen 4:3-Auswärtserfolg n.P. beim HC Bozen.

Dabei gelingt den Grazern nach einem ausgeglichenen ersten Abschnitt nach der ersten Pause die Führung dank Paul Huber (23.). Fortan agieren die 99ers weiterhin effizienter. Lukas Kainz vollendet infolge einer Offensivaktion der Steirer zum 2:0 (34.).

Die "Foxes" kommen aber mit einem Treffer von HCB-Center Shane Gersich zum Anschlusstreffer (38.). Noch vor der zweiten Pausensirene erhöht allerdings Michael Schiechl zugunsten der Steirer zur erneuten Zwei-Tore-Führung (40.).

Bozen schafft in der Schlussphase das Comeback

Daraufhin können die Grazer die 3:1-Führung zunächst verwalten, ehe allerdings der HCB sich mit zwei späten Treffern in die Overtime rettet. Brett Pollock schnürt in der Schlussphase nämlich einen Doppelpack (54./59.).

Eine chancenreiche Overtime auf beiden Seiten endet torlos. Daher benötigt es ein Penalty-Shootout. Lukas Haudum verwertet dabei den entscheidenden Penalty zugunsten der Grazer.

Damit verkürzen die Grazer den Rückstand auf die Tabellenspitze. Der HCB verpasst hingegen den Sprung zum Führungsduo um Pustertal und Ljubljana.

Pustertal übernimmt wieder die ICE-Tabellenspitze

Der HC Pustertal setzt sich indes mit einem lockeren 4:0-Heimerfolg gegen Fehervar AV19 durch.

Nach nur vier Minuten lässt Rok Ticar die heimischen Fans über den ersten Torerfolg jubeln. Die "Wölfe" können im Mittelabschnitt für klare Verhältnisse sorgen.

Zunächst trifft Matthias Mantinger zur 2:0-Führung (30.), ehe Ticar mit seinem Doppelpack in Überzahl für einen komfortablen Drei-Tore-Vorsprung erhöht (40./PP). Schließlich markiert Markus Lauridsen in einem weiteren Powerplay den verdienten Heimsieg (58./PP).

Damit rehabilitieren sich die Pustertaler für die 1:9-Blamage in Bozen und erobern die Tabellenführung wieder zurück. Fehervar bleibt indes weiterhin im unteren Tabellenmittelfeld.