Auswärtssieg! Der VSV entführt drei Zähler aus Wien

Der EC VSV feiert in der 17. Runde der win2day ICE Hockey League einen 3:0-Auswärtserfolg bei den Vienna Capitals.

Dabei erarbeiten sich die Villacher zwei rasche Powerplays, die jedoch ungenützt bleiben. Ein Powerplay der Caps führt dagegen beinahe zur Führung. Randy Gazzola und Zane Franklin scheitern aber in unmittelbarer Folge an der Stange und der Querlatte (12.).

Beim VSV zwingt Alex Rauchenwald den Capitals-Schlussmann Wraneschitz bei einer Einzelaktion zu einer Topparade (14.).

Scherbak besorgt die Führung für den VSV

Fortan präsentieren sich die Villacher effizienter. Nikita Scherbak nutzt ein hervorragendes Zuspiel von Elias Wallenta zum 1:0 zugunsten der "Adler" aus (31.). Die Caps zeigen aber eine starke Reaktion und verzeichnen in den folgenden Minuten mehr Scheibenbesitz.

Eine Minute vor dem zweiten Kabinengang erzielt aber John Hughes mit einem Schuss ins lange linke Eck die 2:0-Führung der Villacher (39.).

Villach agiert weiterhin effizienter

Zu Beginn des Schlussabschnitts schwächen sich die Caps mit zwei Strafzeiten. Philipp Lindner verwertet eine dieser Überzahlchancen per One-Timer zum 3:0 der Villacher aus (45/PP). Zwei Minuten danach trifft Paul Sintschnig für die Villacher die Stange und lässt die Vorentscheidung noch aus.

Aufseiten der Caps bugsiert Mitch Hults in der Schlussphase den Puck ebenfalls an die Stange (58.). Daraufhin bringen die Villacher den vollen Erfolg souverän über die Zeit.

Der VSV kann mit 25 Zählern wieder an die Top-6 anschließen. Die Capitals sind hingegen bei 18 Punkten nur noch am elften Tabellenrang.