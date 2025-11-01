Pioneers Vorarlberg Pioneers Vorarlberg PIV Fehervar AV19 Fehervar AV19 AVS
NEWS

Pioneers beziehen klare Heimpleite gegen Fehervar

Die Vorarlberger können nach dem überraschenden Coup gegen Salzburg nicht überzeugen. Fehervar beendet nach der Trainerentlassung die Ergebniskrise.

Kommentare

Die Pioneers Vorarlberg müssen sich zum Abschluss der 16. Runde der win2day ICE Hockey League Fehervar AV19 klar mit 0:3 geschlagen geben.

Dabei übernehmen die Ungarn nur zwei Tage nach der Entlassung von Ex-Head Coach David Kiss im ersten Abschnitt die Initiative.

Justin Richards bringt Fehervar folgerichtig auch in Führung (16.).

Fehervar zu dominant für die Vorarlberger

Daraufhin versuchen die Pioneers die Partie offener zu gestalten, aber Fehervar präsentiert sich effizienter. Balint Magosi erhöht zur 2:0-Führung der ungarischen Gäste (34.). Ein Florchuk-Beinstellen sorgt schließlich für klare Verhältnisse.

Denn Ole Andersen trifft in dieser 5:4-Überzahl zum 3:0 von Fehervar (45./PP). Ein Comeback der Vorarlberger bleibt deutlich aus. Fehervar bringt den Auswärtssieg mehr als souverän über die Zeit.

Damit springt Fehervar mit den drei Zählern vom elften Platz auf den achten Tabellenrang vor. Die Pioneers bleiben hingegen mit zehn Punkten am Tabellenende.

