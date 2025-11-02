Die Sonntags-Konferenz in der win2day ICE Hockey League bringt einiges an Action mit sich!

Den Anfang macht um 15:30 Uhr das Duell zwischen den Black Wings Linz und Ferencvaros Budapest.

Um 16 Uhr starten die Pioneers Vorarlberg gegen den KAC, eine halbe Stunde später geht es in Kagran zwischen den Capitals und dem VSV zur Sache. Den Abschluss machen die Duelle Bozen gegen Graz und Pustertal gegen Fehervar.

Alle Spiele im LIVE-Ticker: