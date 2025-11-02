Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
ICE heute: Konferenz u.a. mit Black Wings Linz - FTC Budapest

Die Konferenz der 17. Runde der win2day ICE Hockey League bringt einiges an Spannung. Neben Linz gegen Budapest treffen unter anderem die Capitals auf den VSV und Bozen auf Graz. LIVE-Infos:

Die Sonntags-Konferenz in der win2day ICE Hockey League bringt einiges an Action mit sich!

Den Anfang macht um 15:30 Uhr das Duell zwischen den Black Wings Linz und Ferencvaros Budapest.

Um 16 Uhr starten die Pioneers Vorarlberg gegen den KAC, eine halbe Stunde später geht es in Kagran zwischen den Capitals und dem VSV zur Sache. Den Abschluss machen die Duelle Bozen gegen Graz und Pustertal gegen Fehervar.

Alle Spiele im LIVE-Ticker:

