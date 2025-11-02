-
Highlights: HCI bezwingt Tabellenführer LjubljanaEishockey - ICE
-
Highlights: Pioneers beziehen klare Heimpleite gegen FehervarEishockey - ICE
-
Highlights: Bozen deklassiert Pustertal im Südtiroler-DerbyEishockey - ICE
-
Highlights: Nächste Pleite! Salzburg bringt Ljubljana an die ICE-SpitzeEishockey - ICE
-
Highlights: Bittere Pleite! Capitals müssen sich in Linz geschlagen gebenEishockey - ICE
-
Highlights: KAC bejubelt einen souveränen HeimerfolgEishockey - ICE
-
Highlights: 99ers entführen zwei Punkte mit einem Overtime-Sieg aus BudapestEishockey - ICE
-
Highlights: KAC muss in Bozen nur am Ende zitternEishockey - ICE
-
Highlights: Schlusslicht Pioneers schockt Meister SalzburgEishockey - ICE
-
Highlights: Captain Vey schießt die Capitals zum SiegEishockey - ICE
ICE heute: Konferenz u.a. mit Black Wings Linz - FTC Budapest
Die Konferenz der 17. Runde der win2day ICE Hockey League bringt einiges an Spannung. Neben Linz gegen Budapest treffen unter anderem die Capitals auf den VSV und Bozen auf Graz. LIVE-Infos:
Die Sonntags-Konferenz in der win2day ICE Hockey League bringt einiges an Action mit sich!
Den Anfang macht um 15:30 Uhr das Duell zwischen den Black Wings Linz und Ferencvaros Budapest.
Um 16 Uhr starten die Pioneers Vorarlberg gegen den KAC, eine halbe Stunde später geht es in Kagran zwischen den Capitals und dem VSV zur Sache. Den Abschluss machen die Duelle Bozen gegen Graz und Pustertal gegen Fehervar.
Alle Spiele im LIVE-Ticker:
Black Wings Linz - FTC-Telekom Budapest (ab 15:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Pioneers Vorarlberg - EC KAC (ab 16 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Vienna Capitals - VSV (ab 17:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
HCB Südtirol - Graz99ers (ab 18 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
HC Pustertal - Fehervar AV19 (ab 18 Uhr/LIVE-Ticker >>>)