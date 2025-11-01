Pioneers Vorarlberg Pioneers Vorarlberg PIV Fehervar AV19 Fehervar AV19 AVS
NEWS

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Pioneers - Fehervar

Die Samstagskonferenz in der win2day ICE Hockey League steht an! Neben dem Heimspiel von den Pioneers Vorarlberg gegen Fehervar AV19 trifft der HC Innsbruck auswärts auf Olimpija Ljubljana. LIVE-Infos:

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Pioneers - Fehervar
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Samstagskonferenz in der win2day ICE Hockey League bringt zwei Duelle der 16. und 17. Runde zusammen.

Neben der Partie zwischen den Pioneers Vorarlberg und Fehervar AV 19 um 16 Uhr, trifft der HC Innsbruck ab 18 Uhr auswärts auf Olimpija Ljubljana.

Alle Spiele im LIVE-Ticker:

