NEWS
ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Pioneers - Fehervar
Die Samstagskonferenz in der win2day ICE Hockey League steht an! Neben dem Heimspiel von den Pioneers Vorarlberg gegen Fehervar AV19 trifft der HC Innsbruck auswärts auf Olimpija Ljubljana. LIVE-Infos:
Die Samstagskonferenz in der win2day ICE Hockey League bringt zwei Duelle der 16. und 17. Runde zusammen.
Neben der Partie zwischen den Pioneers Vorarlberg und Fehervar AV 19 um 16 Uhr, trifft der HC Innsbruck ab 18 Uhr auswärts auf Olimpija Ljubljana.
Alle Spiele im LIVE-Ticker:
Pioneers Vorarlberg - Fehervar AV19 (ab 16 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
HC Innsbruck - Olimpija Ljubljana (ab 18 Uhr/LIVE-Ticker >>>)