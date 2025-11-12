FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
Vienna Capitals Vienna Capitals VIC
Heute 18:30 Uhr
1 2.30
X 4.20
2 2.40
win2day
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE Hockey League heute: Konferenz u.a. mit Budapest - Capitals

Neben dem Duell Budapest-Capitals trifft der KAC auf die Black Wings. Zudem duelliert sich das Spitzenduo Pustertal und Ljubljana. LIVE-Infos:

ICE Hockey League heute: Konferenz u.a. mit Budapest - Capitals Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jede Menge ICE-Action bringt die Konferenz des 18. Spieltags am Mittwoch in der win2day ICE Hockey League!

Den Anfang machen um 18:30 Uhr die Vienna Capitals mit einem Gastspiel bei Ferencvaros Budapest. Um 19:15 Uhr starten dann die Duelle KAC - Black Wings Linz, Fehervar AV19 - HCB Südtirol, sowie HC Innsbruck gegen die Pioneers Vorarlberg.

Den Abschluss macht das Top-Duell: Um 19:45 Uhr empfängt Tabellenführer HC Pustertal den ersten Verfolger Olimpija Ljubljana im Kampf um die Spitze.

Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker:

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025
Niklas Bretschneider
Michael Kernberger

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

Frühe Trainerwechsel: Was wird in Wien, Graz und Fehervar besser?

Frühe Trainerwechsel: Was wird in Wien, Graz und Fehervar besser?

ICE Hockey League
NHL: Nach Overtime! Rossi und Minnesota Wild verlieren

NHL: Nach Overtime! Rossi und Minnesota Wild verlieren

NHL
Katharina Truppe: Olympia als großes Ziel im Notizbuch

Katharina Truppe: Olympia als großes Ziel im Notizbuch

Ski Alpin
Zwei Saisonen nach Sturz - ÖSV-Athletin bereit für Renncomeback

Zwei Saisonen nach Sturz - ÖSV-Athletin bereit für Renncomeback

Ski Alpin
2
28 Monate nach Sturz - ÖSV-Adler kehrt auf Schanze zurück

28 Monate nach Sturz - ÖSV-Adler kehrt auf Schanze zurück

Skispringen
"Spuren einer Legende": Neue Doku über Ski-Ikone Sailer

"Spuren einer Legende": Neue Doku über Ski-Ikone Sailer

Ski Alpin
Anzug-Skandal? "Böses Blut ist immer noch da"

Anzug-Skandal? "Böses Blut ist immer noch da"

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey FTC-Telecom Budapest Vienna Capitals KAC Black Wings Linz Fehervar AV19 HC Bozen HC Innsbruck Pioneers Vorarlberg HC Pustertal Olimpija Ljubljana