ICE Hockey League heute: Konferenz u.a. mit Budapest - Capitals

Jede Menge ICE-Action bringt die Konferenz des 18. Spieltags am Mittwoch in der win2day ICE Hockey League!

Den Anfang machen um 18:30 Uhr die Vienna Capitals mit einem Gastspiel bei Ferencvaros Budapest. Um 19:15 Uhr starten dann die Duelle KAC - Black Wings Linz, Fehervar AV19 - HCB Südtirol, sowie HC Innsbruck gegen die Pioneers Vorarlberg.

Den Abschluss macht das Top-Duell: Um 19:45 Uhr empfängt Tabellenführer HC Pustertal den ersten Verfolger Olimpija Ljubljana im Kampf um die Spitze.

Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker: