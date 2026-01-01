Die Schweizer nehmen zwei Änderungen im Kader für die zwei verbleibenden Skispringen der Vierschanzentournee in Innsbruck und Bischofshofen vor.

Simon Amann darf die Reise nach Österreich nach zuletzt schwachen Ergebnissen nicht antreten. Sowohl beim Auftakt in Oberstdorf, als auch in Garmisch-Partenkirchen konnte der 44-Jährige sein K.o.-Duell nicht gewinnen und musste damit im zweiten Durchgang zuschauen.

Es war seine 27. Vierschanzentournee. Die Olympischen Spiele seien dennoch das Ziel des Vierfach-Olympiasiegers.

Auch Teamkollege Juri Kesseli muss Platz machen.

Für die beiden kehren Killian Peier und Felix Trunz zurück ins Team.