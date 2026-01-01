NEWS

Schweizer Routinier wird aus Tournee-Kader gestrichen

Es war seine 27. Vierschanzentournee, nun geht sie vor den Springen in Österreich zu Ende.

Schweizer Routinier wird aus Tournee-Kader gestrichen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Schweizer nehmen zwei Änderungen im Kader für die zwei verbleibenden Skispringen der Vierschanzentournee in Innsbruck und Bischofshofen vor.

Simon Amann darf die Reise nach Österreich nach zuletzt schwachen Ergebnissen nicht antreten. Sowohl beim Auftakt in Oberstdorf, als auch in Garmisch-Partenkirchen konnte der 44-Jährige sein K.o.-Duell nicht gewinnen und musste damit im zweiten Durchgang zuschauen.

Es war seine 27. Vierschanzentournee. Die Olympischen Spiele seien dennoch das Ziel des Vierfach-Olympiasiegers.

Auch Teamkollege Juri Kesseli muss Platz machen.

Für die beiden kehren Killian Peier und Felix Trunz zurück ins Team.

Die 10 ältesten Sieger im Skisprung-Weltcup

#10 - Dawid Kubacki (POL)
#9 - Piotr Zyla (POL)

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Hörl hadert in Garmisch mit dem Wind: "Ganz fair war es nicht"

Hörl hadert in Garmisch mit dem Wind: "Ganz fair war es nicht"

Skispringen
Zwei ÖSV-Adler segeln in Garmisch aufs Podest

Zwei ÖSV-Adler segeln in Garmisch aufs Podest

Skispringen
3
Vierschanzen-Tournee - Gesamtwertung nach 2/4 Springen

Vierschanzen-Tournee - Gesamtwertung nach 2/4 Springen

Skispringen
Vierschanzentournee LIVE: Neujahrsspringen in Garmisch

Vierschanzentournee LIVE: Neujahrsspringen in Garmisch

Skispringen
Polen nominiert Ex-Tourneesieger für Innsbruck nach

Polen nominiert Ex-Tourneesieger für Innsbruck nach

Skispringen
Die K.o.-Duelle für das Neujahrsspringen in Garmisch

Die K.o.-Duelle für das Neujahrsspringen in Garmisch

Skispringen
Eder verpasst bei Two-Nights-Tour Podest nur knapp

Eder verpasst bei Two-Nights-Tour Podest nur knapp

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Vierschanzen-Tournee Simon Ammann