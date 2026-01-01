Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99
FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
Endstand
6:1
1:1 , 3:0 , 2:0
  • Manuel Ganahl
  • Chris Collins
  • Lukas Haudum
  • Josh Currie
  • Chris Collins
  • Nicholas Bailen
  • Gordon Green
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit 99ers - Ferencvaros

Zum Jahresauftakt in der win2day ICE Hockey League steigen sechs Partien. LIVE-Infos:

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit 99ers - Ferencvaros Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die win2day ICE Hockey League startet mit dem Duell zwischen Meister EC Red Bull Salzburg und den Black Wings aus Linz in das Jahr 2026.

Am Neujahrstag stehen in Runde 35 zudem fünf weitere Partien auf dem Programm. Der KAC empfängt den HC Bozen, für die Graz99ers geht es daheim gegen Budapest.

Der VSV duelliert sich mit den Innsbruckern, während die Capitals den slowenischen Vertreter Olimpija Ljubljana zu Gast haben. Für die Pioneers geht es nach Südtirol.

Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker:

EC Red Bull Salzburg - Black Wings Linz (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

EC VSV - HC Innsbruck (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Graz99ers - FTC-Telekom Budapest (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Vienna Capitals - Olimpija Ljubljana (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

HC Pustertal - Pioneers Vorarlberg (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

KAC - HC Bozen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Ljubljana - KAC

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit Ljubljana - KAC

ICE Hockey League
Kantersieg! Salzburg verlängert die Siegesserie unaufhaltsam

Kantersieg! Salzburg verlängert die Siegesserie unaufhaltsam

ICE Hockey League
Erfolgslauf gestoppt! KAC bezieht eine Niederlage in Ljubljana

Erfolgslauf gestoppt! KAC bezieht eine Niederlage in Ljubljana

ICE Hockey League
Black Wings zerlegen Fehervar, Bozen die Pioneers

Black Wings zerlegen Fehervar, Bozen die Pioneers

ICE Hockey League
Erfreulicher Jahresausklang für Marco Kasper mit Detroit

Erfreulicher Jahresausklang für Marco Kasper mit Detroit

NHL
4
99ers verlängern VSV-Misere und bleiben am KAC dran

99ers verlängern VSV-Misere und bleiben am KAC dran

ICE Hockey League
Wichtiger Sieg! Capitals feiern einen Overtime-Erfolg in Budapest

Wichtiger Sieg! Capitals feiern einen Overtime-Erfolg in Budapest

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey EC Red Bull Salzburg Black Wings Linz VSV EC VSV HC Innsbruck Graz99ers FTC-Telecom Budapest Vienna Capitals Olimpija Ljubljana HC Pustertal Pioneers Vorarlberg KAC HC Bozen