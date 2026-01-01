Die win2day ICE Hockey League startet mit dem Duell zwischen Meister EC Red Bull Salzburg und den Black Wings aus Linz in das Jahr 2026.

Am Neujahrstag stehen in Runde 35 zudem fünf weitere Partien auf dem Programm. Der KAC empfängt den HC Bozen, für die Graz99ers geht es daheim gegen Budapest.

Der VSV duelliert sich mit den Innsbruckern, während die Capitals den slowenischen Vertreter Olimpija Ljubljana zu Gast haben. Für die Pioneers geht es nach Südtirol.

Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker:

EC Red Bull Salzburg - Black Wings Linz (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

EC VSV - HC Innsbruck (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Graz99ers - FTC-Telekom Budapest (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Vienna Capitals - Olimpija Ljubljana (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

HC Pustertal - Pioneers Vorarlberg (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

KAC - HC Bozen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)