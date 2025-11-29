Eine Siegesserie musste enden, es war nicht jene der Minnesota Wild: Ohne den weiterhin verletzten Marco Rossi fährt sein NHL-Team den siebten Erfolg en suite ein.

Das 3:2 nach Shootout gegen die Colorado Avalanche beendet umgekehrt eine zehn Partien andauernde Serie des Gegners.

Torhüter Jesper Wallstedt macht insgesamt 39 Saves, hat im Penaltyschießen zwei weitere.

Mann des Spiels ist aber Kirill Kaprizov, der beide Wild-Tore in der regulären Spielzeit beisteuert: Das 1:2 in der 32. Minute beendet dabei einen Franchise-Rekord der Avalanche, die zuvor in drei Partien und über insgesamt 217:42 Spielminuten keinen Gegentreffer zuließ.

Während Colorado die Central Division weiter anführt, sichert Minnesota den dritten Platz ab.