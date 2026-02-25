KAC feiert Kantersieg über die Innsbrucker Haie

Der KAC bleibt an der Tabellenspitze der win2day ICE Hockey League und feiert in der 50. Runde gegen Schlusslicht Innsbruck einen souveränen 7:2‑Heimsieg. Der KAC dominiert über weite Strecken und überzeugt ein weiteres Mal mit einem eiskalten Powerplay.

KAC startet druckvoll

Die Klagenfurter starten druckvoll in die Partie. Bereits in der ersten Minute taucht Kempe völlig frei im Slot auf, doch Haie‑Goalie Vernon verhindert den schnellen Rückstand. Kurz darauf geht der KAC in Überzahl erstmals in Führung: Herburger verwertet ein frühes Powerplay zum 1:0 (4.).

Doch auch Innsbruck schlägt im ersten Powerplay zurück – Coatta gleicht mit einem wuchtigen Abschluss zum 1:1 aus (6.). Die Rotjacken lassen sich davon aber nicht beirren. Nach einer weiteren Strafe der Tiroler trifft Moyle im dritten KAC‑Powerplay zum 2:1 (12.) und erzielt sein erstes Tor für die Kärntner.

Der Druck der Hausherren bleibt hoch: From erhöht wenig später im Konter auf 3:1 (15.). Kurz vor Drittelende verhindert Dahm mit einem starken Beinschoner gegen Bär den möglichen Anschluss der Haie (18.). Der Favorit führt nach 20 Minuten verdient.

KAC zieht davon

Der Tabellenführer macht im Mittelabschnitt dort weiter, wo er aufgehört hat. Schon früh schnüren die Rotjacken die Haie im eigenen Drittel fest, zwingen Innsbruck zu langen Shifts und permanenten Defensivaktionen.

Nach einem stark erzwungenen Puckgewinn erhöht Murray aus zentraler Position sehenswert auf 4:1 (25.). Wenig später fällt das 5:1: Fraser trifft per wuchtigem Onetimer und baut die Führung weiter aus (33.). Zwar bekommen die Haie danach ein Powerplay zugesprochen, doch trotz guter Bemühungen bleibt es ohne Torerfolg (36.).

Nichts zu holen für die Haie

Innsbruck startet motiviert in den Schlussabschnitt und wird nachlässigen KAC‑Momente schnell belohnt: Benker setzt sich im Slot durch und verkürzt mit der Rückhand auf 5:2 (41.).

Die Antwort des Spitzenreiters fällt jedoch deutlich aus. Schwinger scheitert mehrfach denkbar knapp an Vernon, der sich weiterhin auszeichnet (48.).

Dann folgen die entscheidenden Treffer: Unterweger stellt mit einem wuchtigen Distanzschuss auf 6:2 (53.). Kurz darauf müssen die Tiroler erneut in Unterzahl ran, und die 100‑Prozent‑Quote des KAC im Powerplay bleibt bestehen. Petersen wird vor dem Tor angeschossen, reagiert am schnellsten und verwandelt zum 7:2‑Endstand (57.).

Die Rotjacken verteidigen damit ihre Tabellenführung (97 Punkte), die Haie befinden sich weit abgeschlagen auf dem letzten Rang (26 Punkte).