Rossi-Comeback! Knappe Overtime-Niederlage für Canucks

Bei der 3:2 Niederlage der Vancouver Canucks gegen die Winnipeg Jets kommt der Vorarlberger Marco Rossi nach Verletzungspause zu seinem Comeback in der NHL.

Dabei geht sein Team bereits nach zwei Minuten durch Drew O´Connor in Führung. Kyle Connor gleicht auf der Gegenseite zwar aus (12.), aber Evander Kane bringt die Canucks kurz nach Beginn des zweiten Drittels wieder in Front (21.).

Gabriel Vilardi stellt darauf wieder auf Gleichstand (39).

Damit geht die Begegnung in die Overtime, in der Cole Perfetti nach 62 Minuten den entscheidenden Treffer zum 3:2-Erfolg der Jets markiert und den Canucks die nächste Niederlage zufügt.

Marco Rossi steht 17:07 Minuten auf dem Eis und gibt einen Torschuss ab.