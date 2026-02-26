Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN Winnipeg Jets Winnipeg Jets WIN
Nach Overtime
2:3
1:1 , 1:1 , 0:0
  • Drew O'Connor
  • Evander Kane
  • Kyle Connor
  • Gabriel Vilardi
  • Cole Perfetti
NEWS

Rossi-Comeback! Knappe Overtime-Niederlage für Canucks

Marco Rossi feiert vor eigener Kulisse sein Comeback, muss jedoch mit seinem Team die vierte Niederlage in Folge einstecken.

Rossi-Comeback! Knappe Overtime-Niederlage für Canucks Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bei der 3:2 Niederlage der Vancouver Canucks gegen die Winnipeg Jets kommt der Vorarlberger Marco Rossi nach Verletzungspause zu seinem Comeback in der NHL.

Dabei geht sein Team bereits nach zwei Minuten durch Drew O´Connor in Führung. Kyle Connor gleicht auf der Gegenseite zwar aus (12.), aber Evander Kane bringt die Canucks kurz nach Beginn des zweiten Drittels wieder in Front (21.).

Gabriel Vilardi stellt darauf wieder auf Gleichstand (39).

Damit geht die Begegnung in die Overtime, in der Cole Perfetti nach 62 Minuten den entscheidenden Treffer zum 3:2-Erfolg der Jets markiert und den Canucks die nächste Niederlage zufügt.

Marco Rossi steht 17:07 Minuten auf dem Eis und gibt einen Torschuss ab.

Wintersport NHL Marco Rossi Eishockey National Hockey League Vancouver Canucks Winnipeg Jets