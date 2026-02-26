Graz in der Champions League: "Bedeutet der Organisation viel"

Die Graz99ers sind zurück auf Europas Bühne - und das nach einem Abend, der alles andere als einfach begann.

Mit dem 5:2-Auswärtssieg bei den Vienna Capitals (Spielbericht >>>) wurde die Qualifikation für die Champions Hockey League geschafft, nächste Saison spielen die Steirer zum zweiten Mal nach 2019/20 in der Königsklasse.

"Das war unser oberstes Ziel. Wir wollten einen sehr guten Grunddurchgang spielen, es ist natürlich brutal cool, dass wir das fixiert haben", sagte Manuel Ganahl zu LAOLA1.

Coach Dan Lacroix ergänzte: "Ich weiß, dass es der Organisation viel bedeutet und ihr sehr wichtig war. Ich bin stolz darauf, wie die Mannschaft in den letzten Wochen gekämpft hat."

Erschwerte Umstände bereiten anfangs Probleme

Die dafür noch nötigen zwei Punkte aus der Bundeshauptstadt mitzunehmen, war keine einfache Aufgabe und wurde durch einen frühen 0:2-Rückstand deutlich erschwert.

Hinzu kam, dass die Eisfläche nicht im allerbesten Zustand war. Mit dieser Widrigkeit konnte der Gastgeber anfangs besser umgehen. "Sie sind sehr gut aus der Kabine gekommen, haben viel richtig gemacht", so Ganahl.

Man habe "eine Zeit lang" gebraucht, um sich an die Umstände zu gewöhnen. Dabei half der rasche Anschlusstreffer des nachverpflichteten Kevin Conley.

Coach Dan Lacroix gefiel, dass sein Team nicht die Köpfe hängen ließ. "Wir sind resilient geblieben. Ich war glücklich darüber, wie wir weitergekämpft haben", meinte der Kanadier.

Seine Mannschaft habe für "jeden Zentimeter" rackern müssen, da Wien ein "exzellentes Spiel" gezeigt habe.

Wirkungsvolle Klischees