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Mikaela Shiffrin spricht über Rücktrittsgerüchte

Die Rekord-Skirennläuferin reagiert auf die Gerüchte um ihre Person - und zwar mit einem unmissverständlichen Statement.

Mikaela Shiffrin spricht über Rücktrittsgerüchte Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Zuletzt machten Gerüchte die Runde, wonach Mikaela Shiffrin beim Weltcupfinale in Norwegen ihre letzten Weltcuprennen bestreiten könnte - und sie im Anschluss gemeinsam mit ihrem Partner Aleksander Aamodt Kilde in Ski-Pension geht.

Diesen Gerüchten machte die 31‑jährige US-Amerikanerin am Samstag jedoch unmissverständlich ein Ende.

"Werde Rennen fahren"

Im Gespräch mit dem ORF stellt Shiffrin klar, dass sie weiterhin angreifen will: "Ich werde nächste Saison Rennen fahren."

Auch ihr Verlobter Aleksander Aamodt Kilde plane, im Sommer wieder voll ins Training einzusteigen. Gemeinsam hätten beide viele Möglichkeiten, gemeinsam zu trainieren und sich auf die kommende Saison vorzubereiten.

Dass die Rücktrittsfragen immer wieder auftauchen, könne Shiffrin nachvollziehen. Sowohl sie selbst als auch Kilde befinden sich in einer späten Karrierephase. Dennoch betont sie, dass derzeit keinerlei konkrete Pläne für ein Karriereende existieren: "Es gibt viele offene Fragen, aber das sind nur Gerüchte."

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