Die längsten Spiele der ICE-Geschichte

Die win2day ICE Hockey League befindet sich mit den Playoffs aktuell in ihrer heißesten Phase.

Bereits das Viertelfinale brachte viel Spannung mit sich und stellte mit der verrückten Serie zwischen den Black Wings Linz und den Graz99ers einen neuen Weltrekord von sechs Verlängerungen in Serie auf.

Auch in der Vergangenheit gab es einige denkwürdige Duelle, die erst nach einer langen und intensiven Overtime denkbar knapp entschieden wurden und den Eishockey-Fans wohl bis heute in Erinnerung sind.

LAOLA1 präsentiert dazu die längsten Spiele der Liga-Geschichte: