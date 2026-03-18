ICE-Playoffs: Die Ergebnisse der vierten Viertelfinal-Partien

Am vierten Viertelfinal-Abend der win2day ICE Hockey League dürfen zwei Teams über den "Sweep" jubeln und sichern sich ihre Plätze im Halbfinale.

Nicht mehr in den Titelkampf involviert ist Serienmeister Red Bull Salzburg. Die "Eisbullen" verlieren gegen den HC Pustertal in der dritten Verlängerung 1:2 und werden erstmals überhaupt in den ICE-Playoffs gesweept.

In Villach reichen den Graz99ers 16 Chaos-Minuten in der VSV-Formation, um die Serie gegen die "Adler" aus der Draustadt mit einem 6:2 auf 4:0 zu stellen und zu gewinnen.

Olimpija Ljubljana gelingt mit einem 4:0 der erste Heimsieg in der Serie gegen den HC Bozen. Die Slowenen führen in der Serie mit 3:1 und erarbeiten sich so drei Match-Pucks.

In der nach dem dramatischen - und letztlich glücklicherweise erfolgreichen - Kampf um Jordan Murrays Leben verspätet begonnenen Serie zwischen dem KAC und AV Székesfehérvár gleichen die Ungarn mit einem 2:1 aus.

Am Donnerstag könnte Olimpija Ljubljana in Bozen den Halbfinal-Einzug fixieren, der KAC empfängt im dritten Spiel der "Best-of-seven"-Serie Fehérvár AV 19. Beide Spiele gibt es am Donnerstag ab 19:00 Uhr natürlich in unserem LIVE-Ticker zu verfolgen.