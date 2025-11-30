HCB Südtirol Alperia HCB Südtirol Alperia HCB Vienna Capitals Vienna Capitals VIC
Live
0:0
0:0
NEWS

ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Bozen- Vienna Capitals

Am 25. Spieltag der win2day ICE Hockey League stehen spannende Begegnungen an. Unter anderem KAC-VSV und 99ers-Black Wings. LIVE-Konferenz:

Die Vienna Capitals machen am 25. Spieltag der win2day ICE Hockey League auswärts gegen HCB Südtirol den Auftakt. Los geht es um 16:00 Uhr.

Zeitgleich duellieren sich HC Pustertal und die Pioneers Vorarlberg. Vier weitere Spiele finden in Folge statt.

Alle Spiele im LIVE-Ticker:

Die Tabelle der win2day ICE Hockey League >>>

Die ICE in der LIVE-Konferenz:

