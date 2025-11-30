-
Highlights: Capitals verlieren in der OvertimeEishockey - ICE
-
Highlights: Haie beißen sich in Südtirol die Zähne ausEishockey - ICE
-
Highlights: 9 Tore! Overtime-Krimi zwischen VSV und Black WingsEishockey - ICE
-
Highlights: 99ers gewinnen Topspiel gegen LjubljanaEishockey - ICE
-
Highlights: KAC schießt die Pioneers abEishockey - ICE
-
Highlights: Fehervar dominiert Ungarn-DuellEishockey - ICE
-
Highlights: Pioneers zwingen Villach in die KnieEishockey - ICE
-
Highlights: Ljubljana holt sich mit Sieg über Pustertal TabellenführungEishockey - ICE
-
Highlights: Capitals wahren den Anschluss an die Pre-Playoff-PlätzeEishockey - ICE
-
Highlights: Black Wings geben 3:1-Führung aus der Hand.Eishockey - ICE
ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Bozen- Vienna Capitals
Am 25. Spieltag der win2day ICE Hockey League stehen spannende Begegnungen an. Unter anderem KAC-VSV und 99ers-Black Wings. LIVE-Konferenz:
Die Vienna Capitals machen am 25. Spieltag der win2day ICE Hockey League auswärts gegen HCB Südtirol den Auftakt. Los geht es um 16:00 Uhr.
Zeitgleich duellieren sich HC Pustertal und die Pioneers Vorarlberg. Vier weitere Spiele finden in Folge statt.
Alle Spiele im LIVE-Ticker:
HCB Südtirol - Vienna Capitals (ab 16:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
HC Pustertal - Pioneers Vorarlberg (ab 16:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
EC-KAC - EC VSV (ab 17:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Grazer99ers - Black Wings Linz (ab 17:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
HC Innsbruck - Die Haie - EC Red Bull Salzburg (ab 17:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Olimpija Ljubljana - Ferencvaros (ab 18:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Die Tabelle der win2day ICE Hockey League >>>