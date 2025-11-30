Minnesota Wild Minnesota Wild MIN Buffalo Sabres Buffalo Sabres BUF
Nach Shootout
2:3
2:1 , 0:0 , 0:1 , 0:0
  • Kirill Kaprizov
  • Matt Boldy
  • Beck Malenstyn
  • Josh Doan
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Minnesotas Siegesserie endet im Penaltyschießen

Nach sieben Siegen gibt es wieder eine Niederlage, wie auch Detroit erst nach Penalties verliert.

Minnesotas Siegesserie endet im Penaltyschießen Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Minnesota Wild sind nach sieben Siegen in Folge in der NHL wieder einmal als Verlierer vom Eis gegangen.

Das Team des derzeit verletzt fehlenden Marco Rossi unterliegt zuhause den Buffalo Sabres 2:3 nach Penaltyschießen. Für Minnesota treffen Kirill Kaprizov und Matt Boldy in der regulären Spielzeit.

Ebenfalls im Penaltyschießen verlieren die Detroit Red Wings bei den Boston Bruins. Beim 2:3 verbucht Detroits Marco Kasper keinen Scorerpunkt.

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Dino Ciccarelli - 608 Tore

Slideshow starten

22 Bilder

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Fußball - Tore in einem Kalenderjahr (91)
Fußball - Tore bei einer WM-Endrunde (13)

Slideshow starten

44 Bilder

Mehr zum Thema

Nach zehn Spielen! Wild beenden Siegesserie der Avalanche

Nach zehn Spielen! Wild beenden Siegesserie der Avalanche

NHL
3
Niederlage für Kasper und Detroit

Niederlage für Kasper und Detroit

NHL
4
Die Startliste für den Frauen-Slalom in Copper Mountain

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Copper Mountain

Ski Alpin
Scheib wieder am Podest: "Es war ein gescheiter Ritt"

Scheib wieder am Podest: "Es war ein gescheiter Ritt"

Ski Alpin
Julia Scheib auch im RTL in Copper Mountain am Podest

Julia Scheib auch im RTL in Copper Mountain am Podest

Ski Alpin
Ski LIVE: Scheib im Copper-Riesentorlauf hinter Robinson Zweite

Ski LIVE: Scheib im Copper-Riesentorlauf hinter Robinson Zweite

Ski Alpin
ÖSV-Biathleten fallen nach gutem Staffel-Start zurück

ÖSV-Biathleten fallen nach gutem Staffel-Start zurück

Biathlon
13
Kommentare

Kommentare

Eishockey Marco Rossi NHL Buffalo Sabres Marco Kasper Detroit Red Wings Minnesota Wild Boston Bruins Hockey National Hockey League Matt Boldy Wintersport