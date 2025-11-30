Minnesotas Siegesserie endet im Penaltyschießen

Die Minnesota Wild sind nach sieben Siegen in Folge in der NHL wieder einmal als Verlierer vom Eis gegangen.

Das Team des derzeit verletzt fehlenden Marco Rossi unterliegt zuhause den Buffalo Sabres 2:3 nach Penaltyschießen. Für Minnesota treffen Kirill Kaprizov und Matt Boldy in der regulären Spielzeit.

Ebenfalls im Penaltyschießen verlieren die Detroit Red Wings bei den Boston Bruins. Beim 2:3 verbucht Detroits Marco Kasper keinen Scorerpunkt.