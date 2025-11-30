Treichl schrammt bei Heim-Weltcup knapp am Podest vorbei

Bobpilot Markus Treichl rast beim Heim-Weltcup in Innsbruck-Igls als Fünfter in der Vierer-Konkurrenz knapp an einem Podestplatz vorbei.

Fünf Hundertstelsekunden fehlen ihm am Sonntag gemeinsam mit Markus Sammer, Sascha Stepan und Leo Sares auf den dritten Platz.

Deutschland holt durch Francesco Friedrich und Johannes Lochner den erwarteten Doppelsieg. Katrin Beierl und Christania Williams klassieren sich davor im Zweier auf Rang sieben.

Zweimal beste Startzeit

Treichl markiert im umgebauten Eiskanal zweimal die beste Startzeit, in der Bahn schleichen sich aber leichte Patzer ein. "Wir haben leider zu viele Fahrfehler gemacht. Es ist leider nicht ganz aufgegangen", meinte der Innsbrucker im ORF-Interview.

"Wären wir sauberer gefahren, würden wir vorne mitfahren können." Treichl klassiert sich zum insgesamt dritten Mal vor heimischer Kulisse als Fünfter.

Treichl über Bahn: "Recht cool"

Die Diskussionen um die umgebaute Bahn berührten Treichl nicht wirklich. Die Bewerbe im Kunstbahnrodeln sowie Skeleton waren bekanntlich wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden.

"Ich sehe es nicht mehr als großes Problem, unten zu fahren. Es war recht cool", sagte der Lokalmatador über die Bedingungen im Bob.

Österreichs zweiter Vierer mit Jakob Mandlbauer, Dominik Hanschitz, Daiyehan Nichols-Bardi und Daniel Bertschler verpasst als 22. nach dem ersten Lauf den zweiten Durchgang.

Beierl wird Siebte

Beierl liegt beim Sieg der deutschen Dominatorin Laura Nolte - die Peking-Olympiasiegerin fuhr Bahnrekord - nach zwei gleichmäßigen Durchgängen drei Zehntelsekunden hinter einem Podestplatz.

"Für mich passt das Ergebnis. Ich bin persönlich mit dem Weg in Richtung Olympische Spiele zufrieden", meinte die Niederösterreicherin.

Sie macht kleine Unsicherheiten im ersten Lauf für die fehlenden Hundertstelsekunden für eine Platzierung in den ersten Sechs verantwortlich.

Lea Haslwanter und Nicola Pichler werden im zweiten österreichischen Bob 17. - ihr bisher bestes Weltcup-Resultat im Zweier.