Hauser und Eder stark in Biathlon-Mixed-Staffel von Östersund

Zum Weltcupauftakt belegen die beiden in der Single-Mixed-Staffel den fünften Platz. Der Sieg geht an die Gastgeber aus Schweden.

Hauser und Eder stark in Biathlon-Mixed-Staffel von Östersund Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Lisa Hauser und Simon Eder starten gut in die Single-Mixed-Saison.

Gemeinsam belegten sie beim Biathlon-Auftaktwochenende in Östersund Rang fünf. Während Eder am Sonntag am Schießstand fehlerfrei blieb, benötigte Hauser vier Nachlader.

Am Ende fehlten 19 Sekunden auf das Stockerl. Der Sieg ging an Gastgeber Schweden vor Norwegen und Frankreich. Am Nachmittag (16.40 Uhr) findet die vierer Mixed-Staffel mit den ÖSV-Athleten Fredrik Mühlbacher, David Komatz, Anna Juppe und Anna Gandler statt.

Kommende Woche stehen in Östersund die Einzelrennen auf dem Programm. Am Dienstag ist das Frauen-Einzel, am Mittwoch das Männer-Einzel. Freitag und Samstag gehen die Sprintrennen in Szene, am Sonntag die Verfolgungsbewerbe.

