Skispringen heute: Zweites Einzelspringen der Männer in Ruka

Im zweiten Einzelspringen geht es für die Skispringer erneut im finnischen Ruka zur Sache. LIVE-Infos:

Skispringen heute: Zweites Einzelspringen der Männer in Ruka Foto: © GEPA
Im finnischen Ruka steht für die Skispringer der letzte von zwei Einzelbewerben an (ab 15:50 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Nach dem ersten Springen, das im zweiten Durchgang abgebrochen wurde, landete kein ÖSV-Springer in den Top Ten. Der Sieg ging an den slowenischen Weltcup-Führenden Anze Lanisek.

Der erste Durchgang startet um 15:50 Uhr.

Das Springen im LIVE-Ticker:

