Im finnischen Ruka steht für die Skispringer der letzte von zwei Einzelbewerben an (ab 15:50 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Nach dem ersten Springen, das im zweiten Durchgang abgebrochen wurde, landete kein ÖSV-Springer in den Top Ten. Der Sieg ging an den slowenischen Weltcup-Führenden Anze Lanisek.

Der erste Durchgang startet um 15:50 Uhr.

