NEWS
Skispringen heute: Zweites Einzelspringen der Männer in Ruka
Im zweiten Einzelspringen geht es für die Skispringer erneut im finnischen Ruka zur Sache. LIVE-Infos:
Im finnischen Ruka steht für die Skispringer der letzte von zwei Einzelbewerben an (ab 15:50 Uhr/LIVE-Ticker >>>).
Nach dem ersten Springen, das im zweiten Durchgang abgebrochen wurde, landete kein ÖSV-Springer in den Top Ten. Der Sieg ging an den slowenischen Weltcup-Führenden Anze Lanisek.
Der erste Durchgang startet um 15:50 Uhr.