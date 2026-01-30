Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99 Pioneers Vorarlberg Pioneers Vorarlberg PIV
NEWS

Huber-Doppelpack führt 99ers auf die Siegerstraße

Der ÖEHV-Stürmer trifft wie schon im Pustertal zwei Mal. Die Steirer machen Druck auf die Tabellenspitze.

Huber-Doppelpack führt 99ers auf die Siegerstraße Foto: © GEPA
Die Graz99ers feiern in der 45. Runde der win2day ICE Hockey League einen 3:2-Pflichtsieg über die Pioneers Vorarlberg.

Trotz acht Ausfällen sind die Steirer vor Heim-Publikum das dominierende Team. Die logische Folge ist das 1:0 durch Ganahl (7.), Huber legt 19 Sekunden vor der Drittelpause mit seinem ersten Treffer an diesem Abend das 2:0 nach (20.).

Die Pioneers spielen aufopferungsvoll, Maier nützt eine der wenigen Torchancen zum Anschlusstreffer (29.). Huber schnürt in der 38. Spielminute seinen Doppelpack und trifft damit wie schon beim 7:1-Kantersieg im Pustertal zwei Mal.

Tschofen macht es im Schlussabschnitt zwar ergebnistechnisch nochmal spannend (45.), doch die 99ers bringen den Sieg schließlich ohne große Mühen in sichere Gewässer.

Mit 84 Punkten liegen die Grazer weiterhin auf Platz drei, allerdings nur mehr vier Zähler hinter dem spielfreien KAC. Dazu hat man ein Spiel weniger als der Spitzenreiter absolviert. Die Pioneers bleiben mit 39 Punkten an vorletzter Stelle.

