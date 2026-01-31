Vienna Capitals Vienna Capitals VIC
HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI
Endstand
5:2
1:0 , 3:1 , 1:1
  • Simon Bourque
  • Leon Wallner
  • Zane Franklin
  • Carter Souch
  • Simon Bourque
  • Max Coatta
  • Devin Steffler
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Nächster Mittelfinger-Vorfall in der ICE

Wenige Tage nach der Episode um Tyler Lewington steht diesmal ein Innsbruck-Verteidiger im Fokus.

Nächster Mittelfinger-Vorfall in der ICE Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der win2day ICE Hockey League ist es im Duell zwischen den Vienna Capitals und dem HC Innsbruck (Spielbericht >>>) erneut zu einem unsportlichen Zwischenfall gekommen.

Nach der Schlusssirene zeigte Innsbruck-Verteidiger Patrick Kudla dem Wiener Publikum den Mittelfinger. Die Capitals bestätigen dies auf Nachfrage von LAOLA1.

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage nach jenem in Graz, bei dem Tyler Lewington dem Grazer Fans beide Mittelfinger entgegenstreckte. Der Kanadier wurde vom Liga-Disziplinarsenat für fünf Spiele gesperrt und fasste eine Geldstrafe von 2.400 Euro aus.

Auseinandersetzung mit Antonitsch

Kudlas Aktion ging eine Auseinandersetzung mit Capitals-Angreifer Sam Antonitsch voraus.

Der Defender feuerte in der letzten Spielminute einen Schlagschuss auf den Wiener ab, der dahinter eine Absicht vermutete. Antonitsch konfrontierte den Innsbrucker daraufhin, nach Spielende gerieten die beiden erneut aneinander.

Die Schiedsrichter schickten beide Akteure noch vor dem Shakehands in die Kabine. Beim Verlassen des Eises streckte Kudla schließlich den Fans den Mittelfinger entgegen. Die Capitals informierten die Liga umgehend über den Vorfall.

Mehr zum Thema

Caps feiern Pflichtsieg über Innsbruck, VSV verliert in Südtirol

Caps feiern Pflichtsieg über Innsbruck, VSV verliert in Südtirol

ICE Hockey League
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Graz99ers - Pioneers

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Graz99ers - Pioneers

ICE Hockey League
Salzburg ist in Ljubljana chancenlos

Salzburg ist in Ljubljana chancenlos

ICE Hockey League
Huber-Doppelpack führt 99ers auf die Siegerstraße

Huber-Doppelpack führt 99ers auf die Siegerstraße

ICE Hockey League
ICE-Mitbegründer Safron verstorben

ICE-Mitbegründer Safron verstorben

ICE Hockey League
NHL-Rekord bei Penalty-Niederlage der Red Wings

NHL-Rekord bei Penalty-Niederlage der Red Wings

NHL
4
Die Startliste für den Super-G der Frauen in Crans-Montana

Die Startliste für den Super-G der Frauen in Crans-Montana

Ski Alpin

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey HC Innsbruck Vienna Capitals