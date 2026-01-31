Nächster Mittelfinger-Vorfall in der ICE

In der win2day ICE Hockey League ist es im Duell zwischen den Vienna Capitals und dem HC Innsbruck (Spielbericht >>>) erneut zu einem unsportlichen Zwischenfall gekommen.

Nach der Schlusssirene zeigte Innsbruck-Verteidiger Patrick Kudla dem Wiener Publikum den Mittelfinger. Die Capitals bestätigen dies auf Nachfrage von LAOLA1.

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage nach jenem in Graz, bei dem Tyler Lewington dem Grazer Fans beide Mittelfinger entgegenstreckte. Der Kanadier wurde vom Liga-Disziplinarsenat für fünf Spiele gesperrt und fasste eine Geldstrafe von 2.400 Euro aus.

Auseinandersetzung mit Antonitsch

Kudlas Aktion ging eine Auseinandersetzung mit Capitals-Angreifer Sam Antonitsch voraus.

Der Defender feuerte in der letzten Spielminute einen Schlagschuss auf den Wiener ab, der dahinter eine Absicht vermutete. Antonitsch konfrontierte den Innsbrucker daraufhin, nach Spielende gerieten die beiden erneut aneinander.

Die Schiedsrichter schickten beide Akteure noch vor dem Shakehands in die Kabine. Beim Verlassen des Eises streckte Kudla schließlich den Fans den Mittelfinger entgegen. Die Capitals informierten die Liga umgehend über den Vorfall.