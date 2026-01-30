Caps feiern Pflichtsieg über Innsbruck, VSV verliert in Südtirol

Die Vienna Capitals fahren in der 45. Runde der win2day ICE Hockey League einen 5:2-Heimsieg über den HC Innsbruck ein.

Auf dem Weg zu drei Punkten stellt Bourque in der 17. Spielminute auf 1:0, Coatta erzielt entgegen dem Spielverlauf den Ausgleich (21.).

Die Wiener lassen sich davon nicht beirren, Wallner besorgt in Überzahl die neuerliche Führung (32./PP). Franklin (36.) und Souch (38./PP) bringen die Gastgeber noch im Verlauf des Mittelabschnitts mit 4:1 in Führung.

Steffler lässt die "Haie" mit einem schnellen Treffer im letzten Drittel nochmal hoffen (43.), doch Bourque mit seinem zweiten Treffer macht den Deckel drauf (48.).

Mit 58 Punkten ziehen die Capitals an den Black Wings Linz vorbei und sind Siebenter. Der Vorsprung auf den elftplatzierten Liga-Neuling FTC-Telekom Budapest beträgt nun acht Zähler. Der HC Innsbruck (26 Pkt.) bleibt das abgeschlagene Schlusslicht der Liga.

VSV verliert in Bruneck

Der VSV muss sich hingegen beim HC Pustertal mit 1:3 geschlagen geben.

Den Grundstein zum Erfolg legen die Südtiroler bereits im ersten Spielabschnitt, als Lobis (10.) und Rueschhoff (14.) für eine 2:0-Führung sorgen.

Gegen diszipliniert auftretende "Wölfe" finden die "Adler" erst in der Schlussphase eine Lücke, Hughes trifft 95 Sekunden vor Spielende zum 1:2 (59.). Mehr will den Villachern aber nicht mehr gelingen. Stattdessen netzt Rueschhoff ins verwaiste Tor (60./EN).

Während der HC Pustertal (75 Pkt.) auf Rang sechs sein Playoff-Ticket praktisch sicher hat - der Vorsprung auf die Capitals beträgt 17 Punkte bei sechs verbleibenden Spielen - bangt der VSV (52) als Zehnter nach wie vor um die Pre-Playoffs.