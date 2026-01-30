Der EC Red Bull Salzburg muss in der 45. Runde der win2day ICE Hockey League seine erst dritte Niederlage aus den letzten 20 Spielen einstecken. Diese fällt mit 1:5 bei Olimpija Ljubljana dafür deutlich aus.

Die Slowenen unter Salzburgs ehemaligem Assistant Coach Ben Cooper sind über die gesamte Spieldauer hinweg überlegen, Drozg leitet die Salzburger Pleite bereits in der fünften Spielminute ein.

Stephens gelingt Mitte des zweiten Drittels der Ausgleich (30.), der jedoch nicht lange hält. Ex-Salzburger Meyer (34.) und erneut Drozg (38.) bringen Ljubljana 3:1 in Front. Letzterer schnürt im Schlussabschnitt sogar seinen Triplepack (52.). Für den Schlusspunkt sorgt Simsic (53.).

Die Red Bulls liegen nun gleichauf mit den Graz99ers (je 84 Punkte) an zweiter Stelle, haben allerdings drei Spiele mehr absolviert und das direkte Duell um ein Tor verloren. Wäre der Grunddurchgang nun zu Ende, würde Salzburg hinter die Steirer gereiht werden.

Ljubljana steht nun sicher in den Playoffs, zieht mit dem HC Bozen gleich (je 77 Punkte) und ist neuer Vierter.