Comeback! VSV bezwingt Bozen nach 2:4-Rückstand

Der EC VSV erkämpft sich in der 39. Runde der win2day ICE Hockey League einen 5:4-Overtimesieg beim HC Bozen.

Dabei sorgen die "Foxes" rasch für offensive Akzente. Allerdings besorgt Steven Strong eine 1:0-Pausenführung für die Villacher (16.). Auch nach der ersten Pause agieren die "Adler" effizient.

Nick Hutchison trifft zum 2:0 für die "Adler" (24.). Allerdings kommt der HCB durch Matthew Cairns zum 1:2-Anschlusstreffer (33.). Eine 3:5-Unterzahl nach einem hohen Stock von Thomas Vallant (35.) und einem Maxa-Haken (36.) bringt die Villacher zudem in die Bredouille.

VSV verspielt eine 2:0-Führung binnen sieben Minuten

Dies nutzt Max Gildon zum 2:2-Ausgleich auch aus (37./PP2). Unmittelbar danach folgt auch noch ein Cross-Check von Strong. Der HCB schlägt auch in diesem Überzahlspiel zu und dreht dank Shane Gersich den 0:2-Rückstand binnen sieben Minuten zur 3:2-Führung um (40./PP1).

Obendrein trifft Dustin Gazley trotz einer 4:5-Unterzahl per Shorthander zur 4:2-Führung für die Gastgeber (52./SH1). Noch im selben Powerplay verkürzt aber Maximilian Rebernig zum 3:4 (52./PP1).

VSV erzwingt die Overtime und jubelt schließlich

Eine Schlussoffensive der Villacher wird zudem spät belohnt. Hutchison schnürt seinen Doppelpack und erzwingt die Overtime in Bozen (59.). Dabei haben die Kärntner letztlich auch den längeren Atem.

Denn Nikita Scherbak ebnet dem VSV mit einem herrlichen Haken den Weg zum 5:4-Auswärtserfolg. Daher nehmen die Villacher zwei ganz wichtige Punkte im Kampf um die Pre-Playoffs mit. Bozen kassiert hingegen die dritte Pleite binnen sechs Tagen.

Black Wings kassieren eine Auswärtspleite in Ljubljana

Die Black Wings erleiden hingegen eine 1:4-Niederlage in Ljubljana.

Von Beginn an üben die Slowenen früh viel Offensivdruck aus. Marcel Mahkovec (10.) und TJ Brennan (19.) bringen die Heimischen folgerichtig auch zur 2:0-Pausenführung.

Daraufhin können die Oberösterreicher einige Unterzahl-Situationen überstehen, bleiben aber auch im Mittelabschnitt mit 0:2 in Rückstand.

Zwei Treffer von Nicolai Meyer (42.) und Ziga Pance (57.) sorgen endgültig für die Vorentscheidung. Julian Pusnik erzielt den späten Ehrentreffer für die Linzer (60.).

Daher müssen die Linzer nach zwei Siegen einen Rückschlag im Rennen um die Pre-Playoffs hinnehmen. Ljubljana untermauert hingegen die Top-6-Platzierung.