FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
Endstand
0:2
0:1 , 0:0 , 0:1
  • Jonathan Oschgan
  • Travis Barron
NEWS

Black Wings fixieren in Budapest die Pre-Playoffs

Die Linzer ziehen nach einem Auswärtserfolg in Budapest in die Pre-Playoffs ein. Oschgan und Barron führen die Black Wings zum wichtigen Sieg.

Black Wings fixieren in Budapest die Pre-Playoffs Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Die Black Wings Linz erarbeiten sich in der 51. Runde der win2day ICE Hockey League einen 2:0-Erfolg bei FTC-Telekom Budapest.

Somit fixieren die Linzer nach den Vienna Capitals und dem VSV den Einzug in die Pre-Playoffs.

Dabei bejubeln die Linzer einen Traumstart. Jonathan Oschgan nutzt die erste Torchance der Black Wings zur 1:0-Führung aus (6.). Daraufhin bleiben die Linzer gefährlicher, aber verpassen einen deutlichere Führung.

Auch nach der ersten Drittelpause versuchen die Black Wings das Spielgeschehen zu kontrollieren. Dennoch können die Ungarn einen höheren Rückstand im Mitteldrittel verhindern.

Black Wings müssen bis zum Ende um den Sieg bangen

In der Folge fokussieren sich die Linzer weiterhin darauf, die Führung zu verteidigen. Dennoch bleibt es bis zur Schlussphase äußerst eng.

Letztlich markiert Travis Barron mit einem späten Empty-Net-Goal den 2:0-Erfolg (60./EN).

Daher ersparen sich die Linzer ein nervenaufreibendes Heimspiel gegen Graz und dürfen vorzeitig über den Einzug in die Pre-Playoffs jubeln. Budapest muss hingegen um die Top-10 weiterhin bangen.

