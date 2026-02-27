HCB Südtirol Alperia HCB Südtirol Alperia HCB EC-KAC EC-KAC KAC
Endstand
3:6
0:0 , 0:3 , 3:3
  • Daniel Mantenuto
  • Luca Frigo
  • Cristiano Digiacinto
  • Jan Mursak
  • Matthew Fraser
  • Matthew Fraser
  • Simeon Schwinger
  • Fabian Hochegger
  • Simeon Schwinger
NEWS

100! KAC verteidigt in Bozen die Tabellenführung

Fraser und Schwinger jubeln über einen Doppelpack beim HC Bozen und sorgen für 100 Punkte des Rekordmeisters.

100! KAC verteidigt in Bozen die Tabellenführung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der KAC bezwingt den HC Bozen in der 51. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem 6:3-Auswärtserfolg.

Dabei eröffnet Jan Mursak nach einem torlosen ersten Abschnitt den Reigen für die Rotjacken (24.). Zudem nutzt Matt Fraser zwei Überzahl-Situationen im Mittelabschnitt aus und sorgt für eine deutliche 3:0-Führung vom KAC (35./PP1, 38./PP1).

Daraufhin verkürzt aber Daniel Mantenuto im Schlussabschnitt zunächst auf 1:3 aus Sicht der Südtiroler (42.). Simeon Schwinger netzt in doppelter Überzahl zum 4:1 für den KAC ein (47./PP2).

KAC findet stets auf einen HCB-Treffer die passende Antwort

Dennoch kommt der HCB durch Luca Frigo nur eine Minute danach zum 2:4 (48.). Auch darauf finden die Kärntner dank Fabian Hochegger und dem 5:2 die passende Antwort (52.).

Ein folgender dritter Treffer für Bozen von Cristiano Digiacinto sorgt nochmals kurz für Spannung (59.). Allerdings fixiert Schwinger in der Schlussminute mit seinem Doppelpack den 6:3-Erfolg für den KAC (60.).

Damit bleibt der KAC auch vor dem finalen Spieltag der Regular Season mit 100 Punkten vor Graz (99) an der Tabellenspitze. Bozen (87) belegt weiterhin den vierten Tabellenrang.

