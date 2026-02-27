Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99 EC iDM Wärmepumpen VSV EC iDM Wärmepumpen VSV VSV
Endstand
2:0
0:0 , 1:0 , 1:0
  • Chris Collins
  • Chris Collins
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

99ers halten Fernduell gegen KAC mit Sieg aufrecht

Die Grazer dürfen sich dank eines Doppelpacks von Chris Collins über einen Heimsieg gegen Villach freuen.

99ers halten Fernduell gegen KAC mit Sieg aufrecht Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Graz99ers feiern in der 51. Runde der win2day ICE Hockey League einen 2:0-Heimerfolg über den VSV.

Dabei verzeichnen sowohl die Grazer als auch die Villacher in einem torlosen ersten Abschnitt einige Torchancen.

Daraufhin dürfen sich die 99ers im Mitteldrittel über den ersten Treffer freuen. Chris Collins bugsiert die Scheibe zum 1:0 ins Netz unter (32.).

Collins ebnet mit dem Doppelpack den Weg zum Heimerfolg

Der Ex-Villacher sorgt danach im Schlussdrittel sogar für einen Doppelpack. Collins nutzt eine Schiechl-Vorlage zur 2:0-Führung aus (46.).

Davon können sich die Villacher nicht mehr erholen. Hingegen bringen die Grazer den Heimsieg über die Zeit.

Die 99ers bleiben daher vor dem letzten Spieltag im Grunddurchgang im Kampf um die Tabellenspitze. Der VSV muss um sein Heimrecht in den Pre-Playoffs weiterhin kämpfen.

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Graz99ers - VSV

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Graz99ers - VSV

ICE Hockey League
Übersicht: Die ersten Drehungen des ICE-Transfer-Karussells

Übersicht: Die ersten Drehungen des ICE-Transfer-Karussells

ICE Hockey League
1
Kasper kehrt mit Detroit erfolgreich aus der Olympia-Pause zurück

Kasper kehrt mit Detroit erfolgreich aus der Olympia-Pause zurück

NHL
Platz 2 am Kulm! Gesamtweltcupsieg für Lamparter zum Greifen nah

Platz 2 am Kulm! Gesamtweltcupsieg für Lamparter zum Greifen nah

Nord. Kombi
Kreuzbandriss! Schock für Aigner-Schwestern vor Paralympics-Start

Kreuzbandriss! Schock für Aigner-Schwestern vor Paralympics-Start

Olympia
Finnischer Abfahrer nach Sturz in Garmisch auf Intensivstation

Finnischer Abfahrer nach Sturz in Garmisch auf Intensivstation

Ski Alpin
Embacher gewinnt Kulm-Quali - Kraft mit viel Glück im Bewerb

Embacher gewinnt Kulm-Quali - Kraft mit viel Glück im Bewerb

Skispringen

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey VSV Graz99ers