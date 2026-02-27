99ers halten Fernduell gegen KAC mit Sieg aufrecht

Die Graz99ers feiern in der 51. Runde der win2day ICE Hockey League einen 2:0-Heimerfolg über den VSV.

Dabei verzeichnen sowohl die Grazer als auch die Villacher in einem torlosen ersten Abschnitt einige Torchancen.

Daraufhin dürfen sich die 99ers im Mitteldrittel über den ersten Treffer freuen. Chris Collins bugsiert die Scheibe zum 1:0 ins Netz unter (32.).

Collins ebnet mit dem Doppelpack den Weg zum Heimerfolg

Der Ex-Villacher sorgt danach im Schlussdrittel sogar für einen Doppelpack. Collins nutzt eine Schiechl-Vorlage zur 2:0-Führung aus (46.).

Davon können sich die Villacher nicht mehr erholen. Hingegen bringen die Grazer den Heimsieg über die Zeit.

Die 99ers bleiben daher vor dem letzten Spieltag im Grunddurchgang im Kampf um die Tabellenspitze. Der VSV muss um sein Heimrecht in den Pre-Playoffs weiterhin kämpfen.