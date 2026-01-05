NEWS

Das sind die K.o.-Duelle für das Tourneefinale in Bischofshofen

Nach der erfolgreichen Qualifikation ergeben sich für Österreichs Skispringer folgende K.o.-Duelle:

Das sind die K.o.-Duelle für das Tourneefinale in Bischofshofen Foto: © GEPA
In der Qualifikation für das Finale der Vierschanzen-Tournee in Bischofshofen zeigen sich die Österreicher mannschaftlich geschlossen stark.

Stephan Embacher und Jan Hörl belegen hinter Saisondominator Domen Prevc die Ränge zwei und drei. Daniel Tschofenig wird Vierter. Der Quali-Bericht >>>

Außer Julijan Smid haben alle ÖSV-Adler den Sprung in den Bewerb geschafft. Dieser beginnt am Dreikönigstag um 16:30 Uhr (im LIVE-Ticker >>>).


Die Duelle der Österreicher im Überblick:

Stephan Embacher (2.) - Kevin Bickner (49./USA)

Jan Hörl (3.) - Benjamin Oestvold (48./NOR)

Daniel Tschofenig (4.) - Tomofumi Naito (47./JPN)

Jonas Schuster (10.) - Jason Colby (41./USA)

Stefan Kraft (13.) - Johann-Andre Forfang (38./NOR)

Manuel Fettner (15.) - Eetu Nousiainen (36./FIN)

Clemens Aigner (21.) - Vilho Palosaari (30./FIN)

Maximilian Ortner (22.) - Robin Pedersen (29./NOR)

Niklas Bachlinger (34.) - Sandro Hauswirth (17./SUI)

Clemens Leitner (39.) - Anze Lanisek (12./SLO)

