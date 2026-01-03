10. Sieg in Folge: Salzburg lässt Capitals keine Chance

Der EC Red Bull Salzburg lässt den Vienna Capitals in der 36. Runde der win2day ICE Hockey League mit 6:1 keine Chance.

Dabei dürfen die Caps sogar über eine frühe Führung jubeln. Denn RBS-Goalie Tolvanen bleibt nach einer Strafe gegen Coe mit dem Schlittschuh hängen, Mitch Hults schießt die Scheibe ins verwaiste Tor (4./PP1).

Mit Fortdauer des ersten Abschnitts werden die Salzburger aber aggressiver und kommen zum Ausgleich. Michael Raffl lenkt einen Coe-Distanzschuss ideal zum 1:1 ab (14.). Nur eine Minute danach dreht Salzburg im Powerplay die Partie.

St. Denis sorgt für die Wende

Lediglich zwei Sekunden nach Beginn des Powerplays trifft Travis St. Denis mit einem flachen Schuss ins rechte Eck zur 2:1-Pausenführung der Mozartstädter (15./PP1).

Fortan erzeugen die Salzburger einen gehörigen Dauerdruck und bauen die Führung nach einem Doppelschlag aus. St. Denis vollendet mit einem herrlichen Distanzschuss eine Passkombination zum Doppelpack und der 3:1-Führung (24./PP1).

Salzburg bleibt deutlich überlegen

Nur zwei Minuten darauf schießt Benjamin Nissner die Salzburger zum 4:1 (26.). Die Caps können hingegen nur mit Mühe einen höheren Rückstand im Mittelabschnitt verhindern.

Auch im Schlussabschnitt halten die Salzburger den Druck hoch. Dementsprechend fixieren Troy Bourke (57.) und Mario Huber (58.) den deutlichen Endstand.

Daher verlängern die Salzburger ihre Siegesserie auf zehn Erfolge in Serie. Die Capitals müssen sich hingegen nach zwei Siegen im Kampf um die Pre-Playoffs wieder einmal geschlagen geben.

Bozen prolongiert den Erfolgslauf im Südtiroler Derby

Der HC Bozen setzt sich indes im Südtiroler Derby beim HC Pustertal mit einem 5:3-Erfolg durch.

Zunächst bringt Cristiano Digiacinto den HCB nach einem torlosen ersten Abschnitt in Überzahl mit 1:0 in Führung (24./PP1). Tommy Purdeller egalisiert den Rückstand aber rasch (27.), ehe Matt Bradley die "Foxes" zum 2:1 führt (29.).

Nur zwölf Sekunden später sorgt Purdeller mit dem Doppelpack aber für einen 2:2-Pausenstand (29.). Ein schneller Doppelschlag durch Luca Frigo (45.) und Brett Pollock (46./PP1) lässt die "Foxes" über einen 4:2-Vorsprung jubeln.

Mikael Frycklund bringt die "Wölfe" im Schlussabschnitt noch zum 3:4 heran (51.), aber Shane Gersich fixiert per Empty-Net-Goal den Auswärtssieg von Bozen (60./EN).

Daher jubelt der HCB über den fünften Ligasieg in Folge. Pustertal bezieht hingegen die dritte Saisonpleite am Stück.