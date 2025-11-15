Marcel Hirscher hat sein Comeback im alpinen Skiweltcup für Jänner angekündigt.

"Progress flows. Precision grows" - "Der Fortschritt schreitet voran. Die Präzision wächst", schrieb er am Samstag auf Instagram.

"Ich bin im Jänner wieder da." Der nach einem Kreuzbandriss rekonvaleszent gewesene, achtfache Weltcup-Gesamtsieger hatte in dieser Saison erst für Sölden und dann auch für Levi an diesem Wochenende abgesagt.

Virusinfektion warf Hirscher zurück

Grund war eine dreiwöchige Virusinfektion im Herbst und der dadurch entstandene Trainingsrückstand.

Der für die Niederlande antretende, 36-jährige Salzburger hatte erst Anfang September, neun Monate nach der Verletzung, seine ersten Schneeschwünge absolviert.

Laut Auskunft seines Teams hält er aktuell bei 22 Trainingseinheiten in Slalom und Riesentorlauf und damit weniger als einem Drittel des üblichen Plansolls.

Im November und Dezember stehen im Weltcup-Kalender noch sieben Slaloms bzw. Riesentorläufe am Programm.