NEWS

Offiziell! Marcel Hirscher gibt Comeback-Termin bekannt

Der Salzburger ist wieder eifrig am Trainieren. Und er weiß nun, wann er wieder in den Ski-Weltcup zurückkehren wird. Seine Comeback-Ansage:

Offiziell! Marcel Hirscher gibt Comeback-Termin bekannt Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Marcel Hirscher hat sein Comeback im alpinen Skiweltcup für Jänner angekündigt.

"Progress flows. Precision grows" - "Der Fortschritt schreitet voran. Die Präzision wächst", schrieb er am Samstag auf Instagram.

"Ich bin im Jänner wieder da." Der nach einem Kreuzbandriss rekonvaleszent gewesene, achtfache Weltcup-Gesamtsieger hatte in dieser Saison erst für Sölden und dann auch für Levi an diesem Wochenende abgesagt.

Virusinfektion warf Hirscher zurück

Grund war eine dreiwöchige Virusinfektion im Herbst und der dadurch entstandene Trainingsrückstand.

Der für die Niederlande antretende, 36-jährige Salzburger hatte erst Anfang September, neun Monate nach der Verletzung, seine ersten Schneeschwünge absolviert.

Laut Auskunft seines Teams hält er aktuell bei 22 Trainingseinheiten in Slalom und Riesentorlauf und damit weniger als einem Drittel des üblichen Plansolls.

Im November und Dezember stehen im Weltcup-Kalender noch sieben Slaloms bzw. Riesentorläufe am Programm.

Sommerschluss! Die Sommer-Bilder der Ski-Stars

Lara Colturi
Andreja Slokar

Slideshow starten

83 Bilder

Mehr zum Thema

Ski LIVE: Startliste für den Slalom der Männer in Levi

Ski LIVE: Startliste für den Slalom der Männer in Levi

Ski Alpin
ÖSV-Slalom-Ass vor Levi: "Würde mich gerne überraschen lassen"

ÖSV-Slalom-Ass vor Levi: "Würde mich gerne überraschen lassen"

Ski Alpin
ÖSV-Frauen enttäuschen: "Wir sind unter Wert geschlagen worden"

ÖSV-Frauen enttäuschen: "Wir sind unter Wert geschlagen worden"

Ski Alpin
10
Shiffrin nach Gala: "Vermassle es nicht, sonst wär's peinlich"

Shiffrin nach Gala: "Vermassle es nicht, sonst wär's peinlich"

Ski Alpin
Machtdemonstration von Shiffrin in Levi - ÖSV-Frauen ohne Chance

Machtdemonstration von Shiffrin in Levi - ÖSV-Frauen ohne Chance

Ski Alpin
15
Ski LIVE: Ergebnis des Frauen-Slaloms in Levi

Ski LIVE: Ergebnis des Frauen-Slaloms in Levi

Ski Alpin
1
Diese ÖSV-Läufer:innen haben Weltcup-Fixplätze über den Europacup

Diese ÖSV-Läufer:innen haben Weltcup-Fixplätze über den Europacup

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Marcel Hirscher Ski-Weltcup Herren Alpiner Ski-Weltcup