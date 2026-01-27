Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana OLL Pioneers Vorarlberg Pioneers Vorarlberg PIV
Heute 19:15 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE Hockey League heute: Olimpija Ljubljana - Pioneers Vorarlberg

In Runde 44 der win2day ICE Hockey League gastieren die Pioneers Vorarlberg bei Ljubljana. LIVE-Infos:

ICE Hockey League heute: Olimpija Ljubljana - Pioneers Vorarlberg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Pioneers aus Feldkirch gastieren am Dienstag an Spieltag 44 der win2day ICE Hockey League bei Olimpija Ljubljana (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Vorarlberger belegen in der Liga den zwölften und damit vorletzten Platz in der Tabelle. Mit 39 Zählern haben die Feldkircher außerdem bereits elf Punkte Rückstand auf den ersten Playoff-Platz.

Zuletzt siegten die Pioneers immerhin daheim 4:1 gegen den VSV. Davor kassierte man zwei Niederlagen in Folge.

Die Slowenen sind Sechster und mitten im Kampf um den Einzug ins Playoff-Viertelfinale. Mit 71 Punkten hat Ljubljana aber schon 16 Zähler Vorsprung auf den Verfolger (Capitals).

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

KAC verpflichtet Hundertpfund-Ersatz

KAC verpflichtet Hundertpfund-Ersatz

ICE Hockey League
Erneut verletzt: Reinbacher fällt vorerst aus

Erneut verletzt: Reinbacher fällt vorerst aus

Eishockey
4
Salzburg entscheidet ICE-Spitzenspiel in Klagenfurt für sich

Salzburg entscheidet ICE-Spitzenspiel in Klagenfurt für sich

ICE Hockey League
5
Olympia: Wirbel um ICE-Agenten in Mailand und Cortina

Olympia: Wirbel um ICE-Agenten in Mailand und Cortina

Olympia
"Kein Wunschkonzert" – Strolz über verpasstes Olympia-Ticket

"Kein Wunschkonzert" – Strolz über verpasstes Olympia-Ticket

Ski Alpin
Die Startliste für den Nacht-Riesentorlauf in Schladming

Die Startliste für den Nacht-Riesentorlauf in Schladming

Ski Alpin
Wann Henrik Kristoffersen seine Karriere beenden will

Wann Henrik Kristoffersen seine Karriere beenden will

Ski Alpin

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Pioneers Vorarlberg Olimpija Ljubljana