ICE Hockey League heute: Olimpija Ljubljana - Pioneers Vorarlberg

Die Pioneers aus Feldkirch gastieren am Dienstag an Spieltag 44 der win2day ICE Hockey League bei Olimpija Ljubljana (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Vorarlberger belegen in der Liga den zwölften und damit vorletzten Platz in der Tabelle. Mit 39 Zählern haben die Feldkircher außerdem bereits elf Punkte Rückstand auf den ersten Playoff-Platz.

Zuletzt siegten die Pioneers immerhin daheim 4:1 gegen den VSV. Davor kassierte man zwei Niederlagen in Folge.

Die Slowenen sind Sechster und mitten im Kampf um den Einzug ins Playoff-Viertelfinale. Mit 71 Punkten hat Ljubljana aber schon 16 Zähler Vorsprung auf den Verfolger (Capitals).

