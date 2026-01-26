David Reinbacher klebt das Verletzungspech an den Schlittschuhen.

Der Vorarlberger hat im letzten Spiel der Laval Rocket in der American Hockey League (AHL) gegen die Calgary Wranglers eine Oberkörperverletzung erlitten, als er einen harten Check von Martin Frk einstecken musste.

Daraufhin blieb er benommen liegen und kehrte nicht mehr aufs Eis zurück. Zuvor erzielte er mit einem Treffer in Unterzahl das zwischenzeitliche 2:1.

Das AHL-Farmteam der Montreal Canadiens listet den 21-Jährigen als "day-to-day", sein Status soll also täglich evaluiert werden.

Nachdem Reinbacher den Saisonstart aufgrund eines Mittelhandsbruchs verpasst hatte und erst Anfang November in den Spielbetrieb eingestiegen war, kam der Verteidiger in 33 Spielen zum Einsatz. Dabei sind ihm vier Tore und zehn Assists gelungen.