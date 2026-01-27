Manuel Traninger hat am Dienstag in Verbier/Schweiz im alpinen Ski-Europacup einen Super-G vor drei Lokalmatadoren gewonnen.

Der Steirer setzte sich vor Lenz Hächler (+0,70 Sekunden), Livio Hiltbrand (+1,25) und Thomas Zippert (+1,41) durch. Teamkollege Felix Hacker (+1,53) wurde Siebenter.

Im ersten Super-G in Verbier war der Steirer bei einem Schweizer Triple-Sieg als bester Österreicher 14. geworden.

Am Samstag hatte der 27-jährige Speed-Spezialist als 24. und zweitbester Österreicher der Kitzbühel-Abfahrt erstmals in dieser Saison Weltcup-Punkte geholt.