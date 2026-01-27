NEWS

ÖSV-Athlet gewinnt Europacup-Super-G überlegen

Der Steirer vereitelt einen Schweizer Dreifachsieg. Am Wochenende war er noch in Kitzbühel im Einsatz.

ÖSV-Athlet gewinnt Europacup-Super-G überlegen Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Manuel Traninger hat am Dienstag in Verbier/Schweiz im alpinen Ski-Europacup einen Super-G vor drei Lokalmatadoren gewonnen.

Der Steirer setzte sich vor Lenz Hächler (+0,70 Sekunden), Livio Hiltbrand (+1,25) und Thomas Zippert (+1,41) durch. Teamkollege Felix Hacker (+1,53) wurde Siebenter.

Im ersten Super-G in Verbier war der Steirer bei einem Schweizer Triple-Sieg als bester Österreicher 14. geworden.

Am Samstag hatte der 27-jährige Speed-Spezialist als 24. und zweitbester Österreicher der Kitzbühel-Abfahrt erstmals in dieser Saison Weltcup-Punkte geholt.

Mehr zum Thema

Die Startliste für den Nacht-Riesentorlauf in Schladming

Die Startliste für den Nacht-Riesentorlauf in Schladming

Ski Alpin
Nach Comeback: Ski-Star startet vor Olympia auch in Crans-Montana

Nach Comeback: Ski-Star startet vor Olympia auch in Crans-Montana

Ski Alpin
Feller kündigt RTL-Abschied in Schladming an

Feller kündigt RTL-Abschied in Schladming an

Ski Alpin
8
Wer ist die beste Abfahrerin aller Zeiten?

Wer ist die beste Abfahrerin aller Zeiten?

LAOLA1
2
Nightrace legendär: Benni Raich - von Platz 23 zum Sieg

Nightrace legendär: Benni Raich - von Platz 23 zum Sieg

Ski Alpin
Nightrace LIVE - das Programm der Rennen in Schladming

Nightrace LIVE - das Programm der Rennen in Schladming

Ski Alpin
"Kein Wunschkonzert" – Strolz über verpasstes Olympia-Ticket

"Kein Wunschkonzert" – Strolz über verpasstes Olympia-Ticket

Ski Alpin
2

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Manuel Traninger Felix Hacker Verbier Alpiner Ski-Europacup Europacup ÖSV-Herren ÖSV-Skiteam Super-G