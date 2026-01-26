KAC verpflichtet Hundertpfund-Ersatz

Der KAC vermeldet die Verpflichtung eines Ersatzes für Thomas Hundertpfund.

Der Kapitän der "Rotjacken" fällt bis Saisonende verletzt aus. Nolan Moyle (26) kommt bis Saisonende vom Farmteam der Detroit Red Wings.

"Es ist allgemein bekannt, dass ein Spieler wie Thomas Hundertpfund, wenn man das Sportliche und das Standing betrachtet, für den EC-KAC nicht zu ersetzen ist. Wir haben uns daher seit seiner Verletzung einige Wochen Zeit gelassen, um einen Spieler zu finden, der möglichst viele der Aspekte, die unser Kapitän einbrachte und wieder einbringen wird, abdeckt.", sagt General Manager Oliver Pilloni.

Auch ein längerfristiges Engagement stünde im Raum. "Mit Nolan Moyle hoffen wir, einen solchen Spieler gefunden zu haben, er soll unser Team in den kommenden drei Monaten stärker und wieder variabler machen."