NEWS

KAC verpflichtet Hundertpfund-Ersatz

Die Kärntner schnappen sich einen US-Amerikaner aus dem Farm-Team der Detroit Red Wings.

KAC verpflichtet Hundertpfund-Ersatz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der KAC vermeldet die Verpflichtung eines Ersatzes für Thomas Hundertpfund.

Der Kapitän der "Rotjacken" fällt bis Saisonende verletzt aus. Nolan Moyle (26) kommt bis Saisonende vom Farmteam der Detroit Red Wings.

"Es ist allgemein bekannt, dass ein Spieler wie Thomas Hundertpfund, wenn man das Sportliche und das Standing betrachtet, für den EC-KAC nicht zu ersetzen ist. Wir haben uns daher seit seiner Verletzung einige Wochen Zeit gelassen, um einen Spieler zu finden, der möglichst viele der Aspekte, die unser Kapitän einbrachte und wieder einbringen wird, abdeckt.", sagt General Manager Oliver Pilloni.

Auch ein längerfristiges Engagement stünde im Raum. "Mit Nolan Moyle hoffen wir, einen solchen Spieler gefunden zu haben, er soll unser Team in den kommenden drei Monaten stärker und wieder variabler machen."

Mehr zum Thema

Salzburg entscheidet ICE-Spitzenspiel in Klagenfurt für sich

Salzburg entscheidet ICE-Spitzenspiel in Klagenfurt für sich

ICE Hockey League
5
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit KAC - Salzburg

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit KAC - Salzburg

ICE Hockey League
1
Zu null! Capitals biegen harmlose Füchse

Zu null! Capitals biegen harmlose Füchse

ICE Hockey League
Spiel gedreht! Pioneers mit klarem Heimsieg gegen den VSV

Spiel gedreht! Pioneers mit klarem Heimsieg gegen den VSV

ICE Hockey League
2
DOPS greift nach Härteschlacht zwischen Graz und Salzburg durch

DOPS greift nach Härteschlacht zwischen Graz und Salzburg durch

ICE Hockey League
15
Tor und Assist von Kasper bei Kantersieg der Red Wings

Tor und Assist von Kasper bei Kantersieg der Red Wings

NHL
8
Erst Tor, dann Verletzung: Wieder Sorgen um Reinbacher

Erst Tor, dann Verletzung: Wieder Sorgen um Reinbacher

Eishockey
9
Kommentare

Kommentare

Detroit Red Wings Thomas Hundertpfund Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey KAC Oliver Pilloni