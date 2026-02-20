EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS EC iDM Wärmepumpen VSV EC iDM Wärmepumpen VSV VSV
Heute 19:15 Uhr
NEWS

ICE Hockey League heute: Mit Salzburg - VSV, Black Wings - Caps

Am 48. Spieltag der win2day ICE League müssen zudem die Graz99ers nach Bozen. Der KAC empfängt Ljubljana. LIVE-Konferenz:

Am 48. Spieltag der win2day ICE Legaue finden sechs Begegnungen im Kampf um wichtige Punkte statt:

LIVE-Konferenz:

