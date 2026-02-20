ÖEHV-Star Rohrer: "Spinnst du? Ich bin Österreicher"

Kaum ein ÖEHV-Teamspieler ist so stark vom Schweizer Eishockey geprägt wie Vinzenz Rohrer.

Das liegt nicht alleine an der Schweizer Eishockey-Lizenz oder an seiner Nähe zum Land als Vorarlberger, sondern viel mehr an der Zeit, die Rohrer dort schon verbracht hat.

Mit 12 Jahren ist der Rankweiler in die Nachwuchsabteilung der ZSC Lions gewechselt, mit Ausnahme eines zweijährigen Abstechers in die kanadische Hauptstadt Ottawa hat der ÖEHV-Teamspieler den Großteil seiner Karriere in Zürich verbracht.

Oder wie er selbst im LAOLA1-Interview sagt: "Ich habe mein ganzes Leben in der Schweiz gespielt und zum österreichischen Eishockey gar nicht so einen großen Bezug." Doch wenn jemand meine, dass er schon fast ein Schweizer wäre, lässt Rohrer das nicht auf sich sitzen.

Wie seine Reaktion dann ausfällt, erzählt der 35-fache Nationalspieler. Außerdem spricht Rohrer über seine Rolle im ÖEHV-Team und bewertet seine bisherige Saison in Zürich.

LAOLA1: Du zählst mit 21 Jahren zu den absoluten Dauerbrennern und Leistungsträgern der ÖEHV-Mannschaft. Warum kommst du so gerne her?

Vinzenz Rohrer: Ein großer Grund ist der Teamspirit, der häufig betont wird. Die Reisen mit so vielen coolen Jungs machen viel Spaß. Natürlich spielt es auch eine Rolle, dass ich noch nie verletzt war - da muss ich gleich auf Holz klopfen.