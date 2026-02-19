Kanada entthront! USA ist Olympiasieger im Frauen-Eishockey

Die USA ist Olympiasieger im Frauen-Eishockey!

Der Gold-Favorit setzt sich in einem spannenden Finale gegen Kanada knapp mit 2:1 nach Overtime durch.

Damit holen die US-Frauen nach der WM 2025 den nächsten großen Titel - und wie schon vergangenes Jahr in Tschechien wird das Duell erst in der Verlängerung entschieden.

Kanada wesentlich verbessert

Dabei treten die Kanadierinnen im Vergleich zur 0:5-Klatsche in der Gruppenphase wesentlich verbessert auf, während die USA nervös wirkt.

Das zeigt sich insbesondere zu Beginn des zweiten Drittels, als O'Neill in Unterzahl einen Alleingang zur nicht unverdienten Führung verwertet (21.).

Ausgleich kurz vor Schluss

Erst im Schlussabschnitt kommt der Top-Favorit, angetrieben von tausenden amerikanischen Fans, in Fahrt - und erzielt kurz vor Schluss den Ausgleich.

Superstar Knight fälscht einen Schuss durch die eigenen Beine ins Netz ab (58.). Ihr 15. Tor bei Olympia ist US-Rekord.

Dritter Olympiasieg

In der Overtime dauert es bei 3-gegen-3 nicht lange, bis die Entscheidung fällt. Abwehrspielerin Keller lässt Thompson mit einem Move durch die Beine schön aussteigen und düpiert Torfrau Desbiens mit einem Backhander durch die Beine (65.).

Damit beendet die USA das Olympia-Turnier mit einer makellosen Bilanz von sieben Siegen aus sieben Spielen sowie einem Torverhältnis von 33:2.

Die USA gewinnt zudem nicht nur das achte Duell mit Kanada in Folge, sondern auch erstmals seit Pyeongchang 2018 wieder Gold. Insgesamt ist es der dritte Olympiasieg der US-Frauen.

Bronze schnappte sich erstmals seit 2014 wieder die Schweiz, die sich im Spiel um Platz 3 gegen Schweden ebenfalls erst nach Overtime durchsetzen konnte. Spielbericht >>>