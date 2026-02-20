Mehr als sechs Stunden! Vonn unterzog sich nächster Operation

US-Skistar Lindsey Vonn wurde in ihrer Heimat nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen erneut operiert.

Wie die 41-Jährige am Freitag auf ihrem Instagram-Kanal bekannt gab, wurde bei dem mehr als sechsstündigen Eingriff der sogenannte Fixateur entfernt.

"Wie ihr sehen könnt, waren viele Platten und Schrauben erforderlich, um alles wieder zusammenzusetzen, aber Dr. Hackett hat unglaubliche Arbeit geleistet", schrieb Vonn zu einem entsprechenden Video.

Vonns Zukunft noch ungewiss

Erneut sagte Vonn, dass sie bald über die Verletzung und die Bedeutung für ihr weiteres Leben berichten werde. "Aufgrund des Ausmaßes der Verletzung habe ich nach der Operation ein wenig zu kämpfen und konnte noch nicht aus dem Krankenhaus entlassen werden... aber ich bin fast so weit. Kleine Schritte."

Die nach ihrem Sturz in der olympischen Abfahrt schwer verletzte Vonn war nach ihrem Klinikaufenthalt in Treviso am Montag mit dem Krankenwagen zum Flughafen Marco Polo in Venedig gebracht und in die USA geflogen worden.

Bei ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Die Amerikanerin hat bereits mehrere Operationen hinter sich, was für derartige Verletzungen aber nicht ungewöhnlich ist.